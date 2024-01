Những ngày này, gia đình anh Minh, chị Cúc bận rộn hơn thường ngày. Cả gia đình chuẩn bị dọn nhà về tổ ấm thực sự của họ tại EHome Southgate - căn nhà đầu tiên do 2 vợ chồng đứng tên sở hữu.

Nhớ lại quãng thời gian 2 năm ở thuê sau khi kết hôn, chị Cúc vẫn còn rưng rưng. Đó là một phòng trọ trong một con hẻm nhỏ ở Bình Chánh giá 2,5 triệu đồng/tháng. Nhiều hôm triều cường lên, đi làm về thấy đồ đạc dâng theo con nước, mục tiêu có nhà của hai vợ chồng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.



Sau gần 3 năm chắt chiu, vợ chồng anh chị tiết kiệm được 160 triệu đồng. Bán luôn cả vàng cưới, 2 vợ chồng có trong tay khoảng 300 triệu đồng - một số tiền lớn với hai vợ chồng, nhưng so với giá một căn nhà tại Sài Gòn lại quá nhỏ bé. Năm thứ 3 cưới nhau, hai vợ chồng dự định sinh con và muốn chuẩn bị cho con một tổ ấm thực sự khi chào đời.

Ước mơ có nhà chưa bao giờ lớn đến thế!

Đó cũng là ước mơ của hàng ngàn gia đình có thu nhập trung bình. Trong bối cảnh giá nhà không ngừng tăng cao, "có nhà" dường như là một mục tiêu không thể chạm tới.

Theo báo cáo Chỉ số về khả năng chi trả nhà ở tại châu Á - Thái Bình Dương 2023 của Viện Nghiên cứu và giáo dục phi lợi nhuận (ULI), chỉ số chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập người dân tại TP.HCM đang ở mức 32,5 lần, cao thứ 2 trong khu vực.

Dù nhiều quyết sách đã được đưa ra, nhiều gói tín dụng đã được bơm vào thị trường, những tòa nhà cao tầng không ngừng mọc lên, thế nhưng, những gia đình có thu nhập trung bình vẫn khó tìm được cho mình một chốn an cư trong tầm tài chính.

Đang loay hoay với bài toán mua nhà, vợ chồng anh Minh, chị Cúc được một đồng nghiệp giới thiệu EHome Southgate - dự án căn hộ được phát triển bởi Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản). Với mức giá từ 1 tỉ đồng/căn 51m² thiết kế 2 phòng ngủ, thanh toán 30% chia nhỏ thành nhiều đợt đến khi nhận nhà, cơ hội hiện thực hóa giấc mơ an cư gần như đã ở trong tầm tay.



Vốn ban đầu chưa nhiều, khó tiếp cận vốn vay,… là những băn khoăn thường trực của phần lớn khách hàng. Thấu hiểu điều này, chủ đầu tư đã hợp tác với nhiều ngân hàng chiến lược nhằm cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện. Mua EHome Southgate, khách hàng có thể linh động chọn gói vay từ 1 trong 3 ngân hàng: Vietcombank, Vietinbank, BIDV lên đến 65% giá trị sản phẩm, lãi suất ưu đãi, không trả gốc trong vòng 2 năm.

"Với chính sách bán hàng của chủ đầu tư, vợ chồng tôi được giảm áp lực tài chính đáng kể. Tiến độ thanh toán linh hoạt và kéo giãn giúp tôi thuận tiện cân đối thu nhập để vừa mua nhà mà vẫn đảm bảo các kế hoạch khác", chị Cúc chia sẻ.

Không chỉ tối ưu giá bán, với Nam Long, làm thế nào để khách hàng an tâm sở hữu, không gặp áp lực về kinh tế, đảm bảo tính "dễ chi trả" cho khách hàng ở cả 2 giai đoạn trước và sau hỗ trợ của chủ đầu tư là tiêu chí quan trọng. "Chung tay đưa nhà dễ sở hữu trở lại" - chiến dịch gây ấn tượng mạnh mà Nam Long đang triển khai là một trong những hành động thể hiện mong muốn đưa bất động sản về giá trị thật, đồng hành dài hạn cùng khách hàng.

"Để cho nhà dễ sở hữu hơn, Nam Long cũng hợp tác với các đối tác tài chính và các đối tác chiến lược để mang đến những giải pháp tài chính và chương trình ưu đãi về nội thất, hoàn thiện tổ ấm. Tất cả đều hướng đến mục tiêu duy nhất làm sao để nhà thật dễ sở hữu cho người mua", ông Văn Viết Sơn, Giám đốc Điều hành Nam Long Land cho biết.

Ngay từ lần đầu tiên đến EHome Southgate, vợ chồng anh Minh, chị Cúc gần như đã vỡ òa vì hạnh phúc. Vượt xa mong đợi về nơi chốn để đi về, EHome Southgate còn là cả một cuộc sống đầy trải nghiệm, có thiên nhiên, có tiện ích và cộng đồng dân cư thân thiện đang sôi động hơn từng ngày.



Tọa lạc trên mặt tiền Tỉnh lộ 830, EHome Southgate cách thành phố Tân An (Long An) chỉ khoảng 25 phút, cách trung tâm TP.HCM chưa đến 1 giờ di chuyển theo các tuyến đường huyết mạch như QL1A, cao tốc TP.HCM - Trung Lương… Đặc biệt, tuyến xe bus kết nối giữa dự án và TP.HCM cũng đã được Nam Long đưa vào vận hành và dự kiến tăng số tuyến thời gian tới, giúp cư dân thêm thuận tiện đi lại hằng ngày.



Khi địa giới hành chính ngày càng xóa nhòa và hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, khoảng cách bao xa không quan trọng bằng thời gian di chuyển bao lâu, EHome Southgate trở thành lựa chọn thuận an cư, tiện kết nối.

Dù có mức giá chỉ từ 1 tỉ đồng/căn, EHome Southgate vẫn được đầu tư bài bản chuỗi tiện ích nội khu đáp ứng tối đa các nhu cầu thường nhật: hồ bơi, phòng gym, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao đa năng ngoài trời, khu vui chơi trẻ em… Ngay phía ngoài khu căn hộ là hệ thống tiện ích đa dạng của đại đô thị Waterpoint: hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, cụm 5 sân quần vợt, sân bóng đá, sân bóng rổ, đường đạp xe, đường chạy bộ, trường học, siêu thị…



Tại EHome Southgate, người trẻ thỏa niềm mong ước có nhà riêng để an cư lạc nghiệp; vợ chồng son trọn niềm vui có nhà mới để bắt đầu một cuộc sống đầy ắp hạnh phúc; các gia đình hạt nhân thoải mái an cư tiện nghi mà vẫn an nhàn tài chính để chu toàn các nhu cầu khác của cả nhà. Không chỉ bán một căn nhà, Nam Long đã và đang trao gửi cả một không gian sống như niềm mơ ước của hàng trăm gia đình.

EHome Southgate là dự án thứ 5 thuộc dòng EHome mà Nam Long tâm huyết phát triển vởi sứ mệnh "chung tay kiến tạo môi trường sống, sản phẩm giá trị vì cộng đồng". Học hỏi từ mô hình nhà ở vừa túi tiền của nhiều quốc gia trên thế giới, Nam Long xây dựng tiêu chuẩn 3E cho dòng sản phẩm EHome: Economy (Hiệu quả về kinh tế), Ecology (Hiệu quả về môi trường), Efficiency (Hiệu quả về sử dụng). Ra mắt dự án đầu tiên năm 2008, đến nay Nam Long đã hoàn thiện hơn 5.000 căn hộ EHome tại TP.HCM, Bình Dương, Long An. Trong chiến lược trung và dài hạn, Nam Long sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực và quỹ đất dành cho dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền, đồng hành cùng người trẻ và gia đình Việt trên hành trình hiện thực hóa tổ ấm đầu tiên.

Có những ánh mắt lấp lánh của đôi vợ chồng trẻ ngày dọn về EHome Southgate, có gia đình chở theo cả nội thất đến EHome Southgate ngay trong ngày nhận bàn giao, có tiếng cười con trẻ rộn ràng mỗi buổi chiều về, có hơn 500 ô cửa sáng đèn khi đêm xuống… Sức sống giản dị mà mãnh liệt của dòng sản phẩm vì cộng đồng cứ thế, ngày từng ngày, dựng xây những miền hạnh phúc.

