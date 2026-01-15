Đường Đặng Kinh có lộ giới 68 m tương đương cấp đại lộ, điểm đầu kết nối vào Quốc lộ 5 đi thẳng vào khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải trong khoảng 5 phút. Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải là một trong những nơi được quy hoạch khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước. Tính đến 2023 có 200,000 chuyên gia và người lao động đang làm việc. Nơi này quy tụ các KCN lớn bậc nhất miền Bắc gồm DeepC, MP Đình Vũ, Nam Đình Vũ, Nam Tràng Cát. Đồng thời sở hữu các hệ thống cảng chiếm khoảng 70% sản lượng container miền Bắc gồm cảng Đình Vũ, cảng Nam Đình Vũ, cảng Lạch Huyện...

Đường Đặng Kinh cũng là đường thành phần của Vành Đai 2. Đây là tuyến giao thông nội đô khép kín của Hải Phòng đi qua Hồng Bàng, Kiến An, Hải An, An Dương và thành phố Thủy Nguyên. Địa phận các quận Ngô Quyền, Lê Chân hoàn toàn nằm bên trong tuyến vành đai này. Tuyến này hiện đang thi công đoạn thành phần Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện dài 11 km.

Bên cạnh đó, tuyến Đặng Kinh chạy song song với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và chỉ cách cao tốc 300 m. Đây cũng là tuyến giao thông chính để đến Sân bay quốc tế Cát Bi. Với vị thế đặc biệt, đường Đặng Kinh hiện nay là một trong những tuyến giao thông vận tải hàng hóa quan trọng nhất của Hải Phòng. Điều này cũng lý giải vì sao hiện nay, hàng loạt nhà xưởng, kho vận, trung tâm hậu cần đều bám trục đường Đặng Kinh.

Lumira Ville sở hữu 350 m trên mặt tiền đường Đặng Kinh nên sẵn sàng để trở thành nơi giao thương quốc tế, đón trọn mọi nguồn lực đặc biệt là dịch vụ logistic, công nghiệp đang đổ mạnh về khu vực này.

Với TP.Hải Phòng, đường Bùi Viện hay còn gọi là đại lộ World Bank và Đại lộ Đông Tây không chỉ là con đường đẹp bậc nhất xứ cảng mà còn mang lại giá trị to lớn cho quá trình thông thương hàng hóa từ mọi miền đất nước qua hệ thống cảng biển Hải Phòng.

Đại lộ có chiều dài gần 20 km (đã thông xe toàn tuyến), điểm đầu ở xã Bắc Sơn (huyện An Dương cũ) và điểm cuối chính là mặt tiền dự án Lumira Ville, giao cắt với Đặng Kinh để hòa vào đường Vành Đai 2. Đây là một vòng cung Đông - Tây nối hệ thống cảng biển ở khu vực Đình Vũ với các tuyến QL5, QL10 và hàng loạt tuyến tỉnh lộ đồng thời kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, tuyến Bùi Viện đã có quy hoạch nối dài thêm 23 km, được ưu tiên triển khai giai đoạn 2026-2030. Điểm đầu từ nút giao lộ Bùi Viện với QL10, điểm cuối thuộc nút giao và đường dẫn cầu Bùi Thị Xuân, TP.Hải Dương cũ. Như vậy, tuyến sẽ có tổng cộng 43 km, từ trung tâm Hải Dương cũ ra thẳng cảng, khu kinh tế - KCN - khu thương mại tự do Đình Vũ - Cát Hải. Chạy dọc theo tuyến Bùi Viện là dải đô thị sầm uất và càng gần về cảng, giá bán và tốc độ đô thị hóa càng tăng cao.

Không dừng lại ở đó, Lumira Ville còn án ngữ 2 mặt tiền đường Liên Phường. Trong đó, một mặt cắt ngang Đặng Kinh ra cảng, ra sân bay, các khu kinh tế, công nghiệp. Mặt còn lại nối thẳng vào đường Lạch Tray - Hồ Đông lộ giới 35m làm mới giai đoạn 2026-2030. Đây là tuyến đường xuyên tâm, kết nối trực diện phía đông thành phố với quận Ngô Quyền (cũ) nhằm giảm tải cho các tuyến đường hiện hành, rút ngắn thời gian di chuyển về khu vực trung tâm cũ.



Có thể nói, cả 4 mặt tiền Lumira Ville đều là những trục giao thông chiến lược quan trọng bậc nhất của Hải Phòng, kết nối xuyên tâm (Liên Phường), kết nối hành lang từ tây sang đông (Bùi Viên), kết nối đi cảng - sân bay - liên Tỉnh (Đặng Kinh - Vành Đai 2). Đây chính là địa thế hội tụ mọi nhu cầu giao thương, an cư của hàng triệu cư dân Hải Phòng và giới chuyên gia quốc tế.



Để khai thác triệt để vị trí tứ diện sầm uất này, Lumira Ville định vị trở thành đô thị giao thương quốc tế - nơi đón trọn nhịp đập kinh doanh xứ cảng.



Trên tinh thần ấy, toàn bộ quy hoạch phục vụ chuyên sâu cho thương mại với: 80% sản phẩm 2 mặt tiền đường, quy hoạch 4 tầng 1 tum, diện tích đất trung bình 125 m2 nâng diện tích sử dụng lên hơn 300 m2 biến mỗi nhà phố thành một tòa văn phòng đa năng đúng nghĩa.

Đặc biệt hơn, giữa nhịp đập phồn hoa, chủ đầu tư H2H Việt Nam vẫn tận dụng từng m2 diện tích để tích hợp hơn 30 tiện ích dành cho nhu cầu sống và thụ hưởng cao cấp. Từ đó đảm bảo an cư - kinh doanh ngay trong một không gian sống. Đáp ứng trọn vẹn nhu cầu lưu trú của giới chuyên gia cao cấp. Đó chính là mô hình "Hybird Unit" độc đáo.

