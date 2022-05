Cận cảnh nhà vô địch SEA Games 3 lần liên tiếp... bế con trai sau chiến thắng

Sau lễ khai mạc, hỏi chàng trai Hà Nội có run không khi lần đầu tiên làm điều ấy. Nhà vô địch Đông Nam Á cười: “Có, run ra phết. Lúc tổng duyệt thì thấy bình thường. Mà lúc diễn thật thì run vì ánh sáng mọi nơi cứ rọi vào mình”.

Một ngày sau lễ khai mạc, Thành An bước vào thi đấu với áp lực là cực kỳ nặng nề: Bảo vệ tấm HCV 2 kỳ SEA Games liên tiếp.





Vòng loại, An đấu 4 trận. Có 2 trận thắng nhanh, chỉ cỡ khoảng trong 30 - 40 giây. Cũng có thời khắc An gặp khó khi đối thủ chống đỡ kiên cường. Nhưng mọi khó khăn được An giải quyết hết. Vào đến vòng 1/8, An thắng kiếm thủ Philippines với tỷ số 15-6. Bán kết và chung kết, An đều đối mặt với các đối thủ người Thái Lan. An cũng bị tấn công, cũng bị đối phương dẫn điểm. Nhưng thôi, kể lại cũng chỉ để đi đến một kết luận là đối thủ nào, An cũng thắng.

An cởi mũ bảo hộ, thở phào một cái. Rồi nhoẻn miệng cười. Anh chạy đến chỗ vợ con đang đứng. Rồi ôm lấy cậu con trai bé bỏng, hôn chùn chụt vào má thắng bé.

Niềm vui của nhà vô địch SEA Games đơn giản nhỉ, chỉ là được ôm vợ và hôn con chùn chụt, sau chiến thắng!