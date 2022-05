Căn hộ ven sông 39 triệu đồng/m² đang gây sốt thị trường có gì?

Thiết lập định nghĩa cho căn hộ cao cấp giá hợp lý tại thủ phủ công nghệ

Ngay từ khi giới thiệu, khu phức hợp MT Eastmark City đã gây “sốt" thị trường khi là dự án cao cấp hiếm hoi có mức giá cực “mềm" 39 triệu đồng/m². Nằm ngay trung tâm TP.Thủ Đức (TP.HCM), MT Eastmark City sở hữu địa thế hiếm có với 3 mặt tiền giáp 3 tuyến đường huyết mạch Vành đai 3, Trường Lu, Lò Lu nối dài. Khi các công trình giao thông trọng điểm đi vào vận hành, dự án có cơ hội đón đầu biên lợi nhuận lớn nhờ vào tọa độ vàng này.

Phát triển theo mô hình đô thị tích hợp All - in - one (tất cả trong một), MT Eastmark City có mật độ xây dựng 25,6% trên tổng quy mô 15ha. 75% diện tích còn lại được dành riêng cho hệ thống 100 tiện ích đa tầng, tập trung hoàn toàn vào chất lượng sức khỏe thể chất và tinh thần cho cư dân. Phần lớn dự án được bao phủ mảng xanh với hệ thống công viên đa chủ đề như vườn bốn mùa, vườn nhiệt đới, công viên ven sông rộng 4.500m², hồ bơi resort 1.700m², 11.000m² dành cho trường mầm non và hồ cảnh quan. Khu cà phê và sân vườn 1.000m² trên cao với tầm nhìn bao trọn cảnh quan sẽ là nơi thư giãn, trò chuyện cùng bạn bè, đối tác...

Được “đo ni đóng giày” cho các gia đình trẻ muốn tìm không gian riêng tư nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi và thuận tiện di chuyển, căn hộ 1+1 phòng ngủ có diện tích lên đến 60m² với layout vuông vức phù hợp với phong thủy, thiết kế thông minh với khu liên thông phòng bếp - khách rộng thoáng. Với không gian “phòng ngủ mở”, chủ nhân có thể linh động sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như: phòng ngủ cho con, phòng làm việc, thư viện đọc sách... Đặc biệt, 100% căn hộ đều có ban công rộng thoáng, view sông giúp đối lưu không khí, đón nhận nguồn năng lượng tích cực từ thiên nhiên.

“Với 10 năm ấp ủ, chúng tôi cùng các đơn vị thiết kế kiến trúc và nội thất đã tính toán kỹ lưỡng để tối ưu từng m² diện tích của căn hộ, mở rộng không gian sinh hoạt, giúp gia đình có thêm thời gian bên nhau" - đại diện Rio Land, đơn vị phát triển dự án chia sẻ.

Với nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án cao cấp, nhà phát triển dự án đã “mạnh tay” trang bị cho MT Eastmark City hàng loạt vật liệu bàn giao đến từ các thương hiệu cao cấp như: thiết bị vệ sinh Duravit, Hansgrohe; hệ thống đèn chiếu, video call Panasonic, gỗ lót sàn, cửa An Cường…

Anh Hồng Hải (30 tuổi) cho biết, anh quyết định chọn mua căn 1+1 PN để thuận tiện di chuyển và nghỉ ngơi thư giãn sau giờ làm việc. Theo anh, mức giá 39 triệu đồng/m² là quá “hời" so với mặt bằng giá hiện tại của khu vực, gần như cơ hội để mua căn hộ cao cấp giá này không còn nếu như không tranh thủ sớm. Anh chia sẻ, sẽ rủ thêm bạn bè mua chung để ở gần nhau, để các con được phát triển cùng nhau trong môi trường trong lành, đầy đủ tiện ích.

Mức giá chỉ xuất hiện 1 lần trên thị trường

Lý giải cho những băn khoăn về mức giá 39 triệu đồng/m², giới chuyên môn cho rằng, chủ đầu tư có lợi thế lớn khi tích lũy được quỹ đất từ sớm cũng như có bề dày kinh nghiệm lâu năm để phát triển dự án cao cấp tại khu Đông. Đại diện Rio Land chia sẻ, đội ngũ đầu tư và phát triển dự án chấp nhận biên độ lợi nhuận vừa phải với mong muốn phát triển nhà ở, nâng tầm bộ mặt đô thị cho TP.Thủ Đức nên dành nhiều tâm huyết để xây dựng mức giá tốt nhất, giúp người mua nhà có cơ hội sở hữu căn hộ chất lượng.

Thực tế, tính từ đầu năm 2022 đến nay, TP.Thủ Đức có gần 10 dự án với mức giá trung bình từ 55-80 triệu đồng/m², cá biệt có dự án chạm mốc 95-110 triệu đồng/m².Trong bối cảnh BĐS liên tục lập đỉnh giá mới, thực trạng lạm phát đi kèm với biến động chứng khoán, giá vật liệu xây dựng không ngừng leo thang, các chuyên gia dự báo giá nhà sẽ không có dấu hiệu hạ nhiệt. Thế nên mức giá 39 triệu đồng/m² như MT Eastmark City sẽ khó xuất hiện lần hai và là cơ hội sót lại cho người mua nhà tìm đúng dự án để an cư.

Khu phức hợp MT Eastmark City còn có chính sách thanh toán linh hoạt và đòn bẩy tài chính để hỗ trợ tối đa khách hàng mua căn hộ như ân hạn nợ gốc lên đến 18 tháng, vay 70% giá trị căn hộ, chiết khấu lên đến 5%.