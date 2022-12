Cận Tết, xe MPV phổ thông 7 chỗ tại Việt Nam đua giảm giá

Sau giai đoạn ồ ạt làm mới mẫu mã, nâng cấp trang bị, tính năng... xe MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi đang bước vào cuộc đua giảm giá bán nhằm thu hút khách hàng mua xe trước Tết Nguyên đán 2023.

Hiện tại, phân khúc này có ít nhất 7 mẫu xe đang góp mặt, phần lớn là các mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản, được các đơn vị phân phối tại Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Phần lớn đều được giảm giá bán cũng như áp dụng nhiều chính sách ưu đãi.

Hyundai Stargazer - mẫu xe mới gia nhập thị trường nhưng có bước khởi đầu khá chậm chạp. Doanh số bán không đáp ứng như kỳ vọng khiến các đại lý ồ ạt giảm giá bán mẫu xe này. Theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện tại một số đại lý áp dụng chính sách giảm giá lên tới 25 triệu đồng cho bản Stargazer tiêu chuẩn và cao cấp, đưa mức giá 2 phiên bản này về mức 550 - 650 triệu đồng. Trong khi đó, bản đặc biệt vốn có giá 625 triệu đồng, được giảm về mức 590 triệu đồng, thấp hơn 35 triệu đồng so với giá niêm yết.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Toyota Veloz lắp ráp tại Việt Nam cũng giúp nguồn cung mẫu xe này dồi dào hơn. Trong bối cảnh đó, nhiều đại lý Toyota đang tung ra chính sách giảm giá với các bản Veloz nhập khẩu nhằm xả hàng, dọn kho nhường chỗ cho xe lắp ráp trong nước. Theo đó, một số đại lý đang giảm giá bán Toyota Veloz 2022 từ 20 - 40 triệu đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất của Toyota Veloz sau thời gian đội giá.





Suzuki Ertiga dù đã nỗ lực thay đổi nhưng doanh số bán hàng trong những tháng qua không có nhiều cải thiện. Không chịu thua kém đối thủ, hiện tại các đại lý Suzuki đang “chạy” chương trình ưu đãi khá hấp dẫn cho mẫu xe này.

Theo đó, các phiên bản của Suzuki Ertiga hiện tại đều được đại lý giảm giá bán. Trong đó, bản Ertiga MT được nhiều đại lý giảm tới 44 triệu đồng, xuống còn 495 triệu đồng. Hai phiên bản Ertiga AT và Ertiga AT Sport Limited lần lượt giảm 39 triệu đồng và 28 triệu đồng. Sau khi được giảm, mức giá của Ertiga AT còn 570 triệu đồng và Ertiga AT Sport Limited là 650 triệu đồng.

Mẫu xe đang hút khách nhất phân khúc này - Mitsubishi Xpander dù không được giảm giá nhưng nhà sản xuất phân phối cũng đang áp dụng chính sách tặng quà cho khách mua mẫu xe này. Cụ thể, khách hàng mua các phiên bản Xpander Cross, Xpander AT Premium được tặng camera 360 trị giá 20 triệu đồng. Trường hợp khách không nhận camera có thể quy đổi thành mức giảm tiền mặt.

Những năm gần đây, phân khúc xe MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi đang nở rộ tại Việt Nam với nhiều mẫu mã mới. Với việc đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng, phân khúc này đang được nhiều khách hàng Việt Nam lựa chọn. Sau khi chạy đua làm mới mẫu mã trong năm 2022, phân khúc này dự báo sẽ rất cạnh tranh trong năm 2023.