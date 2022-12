Cần Thơ: Bắt nhóm nghi can dùng mã tấu cướp xe máy lúc rạng sáng

Chiều 9.12, tin từ Công an H.Thới Lai (TP.Cần Thơ) cho biết đã bắt được nhóm cướp xe máy lúc rạng sáng 7.12 trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 3 giờ 15 phút ngày 7.12, ông N.V.M (66 tuổi, ngụ H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) đang dừng xe máy để nghe điện thoại tại đoạn đường thuộc ấp Thới Thuận B, TT.Thới Lai, H.Thới Lai thì bất ngờ bị 8 người ép sát, cầm mã tấu khống chế rồi cướp xe tẩu thoát.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin về vụ cướp manh động trên, lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ đã chỉ đạo Công an H.Thới Lai phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy bắt bằng được nhóm cướp.

Đến khoảng 22 giờ 30 ngày 8.12, khi nhóm cướp đang tụ tập tại một quán cà phê ở P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.





Nhóm nghi can bị bắt gồm: D.H.N (15 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều), là đối tượng cầm đầu; B.H.N (17 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang); L.N.A (17 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, Cần Thơ); T.V.K (14 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ); N.M.T (13 tuổi, ngụ H.Phong Điền, TP.Cần Thơ); Bùi Nhân Nghĩa (18 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, Cần Thơ); Lê Huỳnh Thảo Nhiên (18 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, Cần Thơ) và T.C.T (16 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, Cần Thơ).

Cơ quan công an tạm giữ chiếc xe máy BS 65H1-254.30 mà nhóm đối tượng trên cướp của ông M. cùng 2 xe máy nhóm cướp sử dụng làm phương tiện đi cướp tài sản.

Bước đầu, tại cơ quan công an, các nghi can đều thừa nhận hành vi cướp xe máy của ông M. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an H.Thới Lai làm rõ.