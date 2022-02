Cần Thơ: Kiểm toán Nhà nước khu vực V kiểm toán 12 cơ quan, đơn vị

Ngày 15.2, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực V vừa có văn bản gửi UBND TP.Cần Thơ. Theo văn bản, sáng 16.2, tại trụ sở UBND TP.Cần Thơ, KTNN khu vực V sẽ triển khai quyết định kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và những chính sách hỗ trợ giai đoạn 2020 - 2021 trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Trong 12 cơ quan, đơn vị phải kiểm toán lần này có Sở Y tế TP.Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ.

Trước đó, Chánh thanh tra TP.Cần Thơ Trần Phước Hoàng đã ký báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về tình hình triển khai thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống Covid-19 tại Sở Y tế TP.Cần Thơ và cơ quan, đơn vị có liên quan. Đợt thanh tra lần này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15.3.2022.





Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 1.3.2021 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Bùi Thị Lệ Phi (nguyên Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ), Cao Minh Chu (Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ)… do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP.Cần Thơ và các đơn vị liên quan.

Đến nay, Sở Y tế TP.Cần Thơ vẫn chưa có giám đốc. Ngành y tế thành phố tiếp tục đối diện nhiều khó khăn, nhất là nhân sự đứng đầu cho vị trí Giám đốc Sở Y tế, cho dù nhiều ứng viên đã được lãnh đạo xem xét, cân nhắc.