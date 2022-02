Cần Thơ: Mang súng vào nhà nghỉ cướp tài sản

Mượn cớ "đánh em gái tao" để ăn vạ rồi cướp

Ngày 23.2, Công an TP.Cần Thơ cho biết, Công an Q.Cái Răng vừa tạm giữ hình sự Lâm Hải Sơn (32 tuổi, ngụ TT.Cầu Kè, H.Cầu Kè, Trà Vinh) để điều tra hành vi cướp tài sản bằng súng, xảy ra tại một nhà nghỉ ở P.Thường Thạnh, Q.Cái Răng.

Theo điều tra ban đầu, sáng 19.2, Sơn đi xe máy BS 63B9 - 128.10 đến thuê phòng số 2 tại một nhà nghỉ trên đường Trương Vĩnh Nguyên (P.Thường Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ). Đến giữa trưa cùng ngày, Sơn đến phòng số 10 gõ cửa thì anh N.H.S. (42 tuổi, ngụ H.Tháp Mười, Đồng Tháp) ra mở cửa.

Ngay lập tức, Sơn móc một súng ngắn xông vào phòng uy hiếp. Lúc này, trong phòng còn có anh H.Q.N (29 tuổi ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang), anh L.H.T (43 tuổi, ngụ H.Châu Phú, An Giang). Vừa uy hiếp 3 người trong phòng, Sơn vừa vu vạ nhóm người này đánh em gái Sơn.

Thấy vậy, cả 3 đều nói là dân tỉnh tới mướn phòng nghỉ ngơi, không va chạm với ai hết thì Sơn tiếp tục rút một cây dao hăm doạ.

Sợ đối tượng manh động nên cả 3 người đã móc ra 5,4 triệu đồng và 4 điện thoại di động đưa cho Sơn. Sơn tiếp tục lấy ra một bơm kim tiêm bên trong có chất dịch màu đỏ để đe dọa và yêu cầu cả 3 đưa chìa khóa xe mô tô để tẩu thoát nhưng không thành vì những người này đi xe ô tô.





Tiếp đó, Sơn bắt 3 người này tự trói lẫn nhau rồi đóng cửa phòng bỏ đi. Ngay sau đó, bên ngoài có tiếng nổ lớn. Do sợ nguy hiểm nên khoảng 30 phút sau các anh N., T., S. mới dám mở cửa đi ra ngoài và trình báo sự việc với cơ quan công an vào chiều cùng ngày.

Giấu súng tại bụi chuối ở Cần Thơ rồi trốn về Trà Vinh

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an Q.Cái Răng khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai người báo tin, nhân chứng và trích xuất camera an ninh. Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện và thu giữ một vỏ đạn bằng kim loại trên nền gạch phía trước phòng số 8 của nhà nghỉ; một xe máy do đối tượng bỏ lại. Hình ảnh trích xuất camera xung quanh hiện trường cũng cho thấy sau khi cướp tài sản, Sơn đã chạy bộ vào đường lộ tự phát cách nhà nghỉ khoảng 200 m.

Cơ quan công an bước đầu cũng xác định được hung khí Sơn sử dụng khi cướp tài sản là cây súng ngắn, kiểu súng côn màu xám bạc đã cũ, hộp tiếp đạn có thể tháo rời, bên trong có khoảng 4 - 5 viên đạn màu vàng đồng; một dao tự chế dài khoảng 30 cm; một bơm kim tiêm.

Đến chiều ngày 22.2, lực lượng trinh sát thuộc Công an TP.Cần Thơ đã bắt giữ Sơn tại TT.Cầu Quan, H.Tiểu Cần, Trà Vinh khi Sơn đang tìm cách chạy trốn.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 1 điện thoại di động, 1 gói chứa tinh thể nghi là ma túy đá. Qua khai thác nhanh, Công an Q.Cái Răng đã thu giữ 1 khẩu súng nghi phạm cất giấu tại một bụi chuối trên đường Trương Vĩnh Nguyên, P.Thường Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ. Hiện, Công an Q.Cái Răng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.