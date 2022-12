Canada ngừng hợp đồng với hãng thiết bị viễn thông liên kết Trung Quốc

Theo AFP, cảnh sát liên bang Canada hôm 8.12 đã đình chỉ hợp đồng trị giá nửa triệu USD với Sinclair Technologies để cung cấp và bảo trì hệ thống lọc tần số vô tuyến của cảnh sát. Quyết định này được đưa ra sau làn sóng phản ứng chính trị dữ dội vì Sinclair được kiểm soát bởi Hytera Communications của Trung Quốc.

Hợp đồng nêu trên đặt ra lo ngại về khả năng Trung Quốc tiếp cận thông tin liên lạc của Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), đặc biệt khi Hytera đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen. Được biết, Hytera thuộc sở hữu một phần của chính phủ Trung Quốc.

“RCMP đã đình chỉ hợp đồng”, người phát ngôn của Bộ trưởng An toàn công cộng Canada Marco Mendicino nói.

Khi được hỏi về vấn đề này, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết thỏa thuận giữa RCMP và Sinclair “đáng lo ngại”, do các cơ quan an ninh của ông đã cảnh báo về hoạt động gián điệp, can thiệp từ phía chính quyền Trung Quốc vào các vấn đề nội bộ của Canada.





Lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập của Canada Pierre Poilievre hôm 7.12 nói rằng hợp đồng trên là sự hớ hênh “đáng kinh ngạc”. “Ý tôi là, nó gần như là thứ mà bạn mong đợi sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết gián điệp, nhưng các nhân vật trong tiểu thuyết gián điệp sẽ không bao giờ kém cỏi như vậy”.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đã cấm Hytera vào năm 2021, cho rằng đây là một trong số các công ty Trung Quốc gây rủi ro an ninh quốc gia. Huawei cũng nằm trong danh sách đen của Mỹ và cũng bị Canada cấm.

Ngoài ra, Hytera còn phải đối mặt với cáo buộc về âm mưu đánh cắp bí mật thương mại từ công ty viễn thông Motorola Solutions của Mỹ. Một cựu giám đốc chủ chốt của Hytera đã nhận tội tham gia vào âm mưu này, theo hồ sơ công bố ngày 7.12.