Cao tốc TP.HCM - Trung Lương ùn tắc giao thông hơn 3km do tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 4.9, xe ô tô loại 5 chỗ hiệu Lexus mang biển số Đồng Nai lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ miền Tây về TP.HCM. Khi đến đoạn km35, thuộc địa bàn xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, Long An, do các phương tiện phía trước di chuyển chậm nên tài xế giảm tốc độ.

Cùng thời điểm này, xe ô tô 7 chỗ mang biển số tỉnh lưu thông cùng chiều phía sau bất ngờ tông vào đuôi xe Lexus. Sau cú tông mạnh, phần đầu xe 7 chỗ và đuôi xe Lexus hư hỏng nặng. Nhiều người trên 2 xe hoảng hồn. Do 2 xe bị nạn nằm chiếm hết một làn đường nên giao thông qua khu vực này bị ùn tắc hơn 3km.





Nhận được tin báo về vụ tai nạn, đơn vị quản lý đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã có mặt phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tiết giao thông điều và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.