Cặp sao ‘Yêu nhầm bạn thân’ Nine Naphat và Baifern Pimchanok hẹn hò?

Tin đồn Nine Naphat và Baifern Pimchanok yêu đương bắt nguồn từ MC Thái Lan Num Kanchai. Trong một chương trình, nam MC vô tình úp mở cả hai diễn viên đang ở bên nhau. Sau khi "lỡ lời", Num Kanchai không nói gì thêm. Tiết lộ của Num Kanchai nhanh chóng dấy lên nghi vấn Baifern Pimchanok và Nine Naphat hẹn hò.

Kênh tin tức CH8 (Thái Lan) cũng cho rằng mỹ nhân 9X và bạn diễn điển trai đang xây dựng tình cảm. Dù đóng chung ăn ý từ lâu, cả hai chỉ mới thay đổi trạng thái quan hệ "trên mức tình bạn" thời gian gần đây.

Trên mạng xã hội Twitter, Facebook…, dân mạng bày tỏ sự ủng hộ nồng nhiệt dành cho Baifern Pimchanok và Nine Naphat, hi vọng họ thật sự bén duyên.

Tuy nhiên, tính đến tối 27.11, người đẹp Chiếc lá cuốn bay và nam thần sinh năm 1996 vẫn chưa phản hồi về tin đồn hẹn hò. Ngoài ra, tại một sự kiện, đồng nghiệp thân thiết của Nine Naphat là Billkin Putthipong Assaratanakul cũng khéo léo từ chối trả lời khi được hỏi về chuyện tình cảm của cặp sao Friend Zone càng khiến khán giả thêm tò mò.





Nine Naphat và Baifern Pimchanok là cặp sao Thái Lan có lượng fan couple (fan ghép cặp) đông đảo sau lần hợp tác ăn ý trong phim điện ảnh Yêu nhầm bạn thân (Friend Zone) chiếu năm 2019. “Phản ứng hóa học” bùng nổ của Nine Naphat và Baifern Pimchanok trên màn ảnh rộng làm khán giả mong cả hai “phim giả tình thật”.

Hơn 3 năm kể từ Yêu nhầm bạn thân, Nine Naphat và Baifern Pimchanok vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết, thường công khai sánh vai bên nhau cũng như tương tác tự nhiên trên mạng xã hội. Đầu năm nay, Nine Naphat và Baifern Pimchanok có dịp tái hợp trong phim truyền hình Sợi dây hoàng lan (A Tale Of Ylang Ylang).

Sinh năm 1992, Baifern Pimchanok (Baifern Pimchanok Luevisadpaibul) có gia tài phim ảnh đồ sộ như: Điều bé nhỏ mang tên tình yêu (Mối tình đầu), Lạc lối trong biển lửa, Nàng công chúa cát, Yêu nhầm bạn thân, Lừa đểu gặp lừa đảo, Chiếc lá cuốn bay…Nhỏ hơn Baifern Pimchanok 4 tuổi, Nine Naphat (Nine Naphat Siangsomboon) quen thuộc với khán giả với các tác phẩm Vườn thú tình yêu, Yêu nhầm bạn thân, Yêu anh chàng kiêu kỳ...

Hiện Baifern Pimchanok được kỳ vọng với dự án Beauty Newbie, dựa trên webtoon My ID Is Gangnam Beauty (Người đẹp Gangnam) nổi tiếng của Hàn Quốc. Trong tác phẩm này, nữ diễn viên vào vai một cô gái sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy nhờ vào phẫu thuật thẩm mỹ. Beauty Newbie đánh dấu màn hợp tác đầu tiên giữa Baifern Pimchanok và mỹ nam Win Metawin trên màn ảnh. Phim dự kiến ra mắt vào năm sau.