Cát Phượng: Đám cưới Kiều Minh Tuấn không mời tôi cũng đến

Kiều Minh Tuấn là người nói chia tay vì... không hợp

* Chào nghệ sĩ Cát Phượng. Câu chuyện tình tan vỡ giữa chị và anh Kiều Minh Tuấn bắt đầu từ khi nào? Tại sao đến hiện tại chị mới quyết định lên tiếng xác nhận?

- Diễn viên Cát Phượng: Chúng tôi chính thức chia tay vào 14.2.2021, đúng ngày Valentine. Thật ra điều đó rất bất ngờ, như một cái gì ập xuống vậy. Anh Tuấn là người nói chia tay. Nếu nói trước đó không có sự rạn vỡ thì cũng không phải. Khi đó anh nói: “Thôi bây giờ mình dừng lại". Tôi có hỏi lý do thì anh nói không hợp. 12 năm mà nói tiếng không hợp thì tôi thấy cũng mắc cười. Bạn bè không hợp thì nếu cầm cự lắm cũng sẽ 2-3 năm. Còn tình yêu cố gắng lắm thì 5 năm. Chứ 12 năm mà nói tiếng không hợp thì tôi thấy hơi lạ lùng.

Mà thật lòng, từ sau chuyện của bé An Nguy, tôi cũng muốn dừng lại rồi mà không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Thời điểm đó, ai cũng quay lưng với anh Tuấn, bao nhiêu show diễn cũng bị hủy. Lúc đó nếu tôi quay lưng luôn thì dễ với tôi lắm. Nhưng làm vậy thì tôi không phải là tôi nên quyết định ở lại. Khi tôi nói chuyện chia tay ra thì tôi xin lỗi anh Tuấn trước, vì anh cũng không muốn nói về đề này ra. Nhưng không nói, người ta hỏi sao chia tay thì mỗi người lại nghĩ mỗi cách. Tính tôi khi đã nói thì nói cho hết, còn không thì sẽ im.

* Còn về thủ tục ly hôn giữa cả hai thì thế nào?

- Giữa hai chúng tôi chưa có hôn thú. Bao nhiều lần định ra làm nhưng vì có công việc nên lại hoãn. Tôi nghĩ cái duyên gặp nhau có, nhưng nợ với nghiệp không có nên không làm hôn thú được. Kể cả chuyện sinh con thì hai đứa cũng tính đến rồi, nhưng lại xảy ra chuyện anh Kiều Minh Tuấn với bé An Nguy nên thôi. Tới hôm nay tôi nghĩ chắc không có nợ và cũng không có nghiệp. Khi anh lên tiếng muốn dừng lại thì tôi cũng đồng ý luôn. Sinh ra không ai hợp với nhau cả, nếu tình yêu đủ lớn thì lấy những cái không hợp, biến nó thành những cái hợp. Còn đằng này anh Tuấn nói không hợp thì vậy thôi chứ biết làm sao giờ.

* Cát Phượng chia sẻ rằng thấy có lỗi với anh Kiều Minh Tuấn, cụ thể đó là gì? Và vì sao đến hơn một năm sau chị mới quyết định công bố chuyện chia tay?

- Thời gian trước, tôi không lo lắng cơm nước, quần áo… cho anh. Và có nhiều cái xảy ra nữa. Khi anh Tuấn dừng lại, tôi nhận lỗi của mình chứ không đổ lỗi cho ai. Mình không phải là cao thượng nhưng phải có gì đó người ta mới như vậy.

Tôi khổ lòng lắm. Thời điểm 14.2 năm nay, tôi cũng muốn chính thức lên tiếng một lần vì đi đâu ai cũng hỏi hết. Tôi định công bố thì dính dự án. Nhà sản xuất cứ gọi điện nên tôi phải dời lại. Lúc ra mắt chương trình The Champion, xin lỗi khán giả vì tôi phải giấu vì dự án đó. Tôi phải nói với báo chí là bình thường. Người ta nói tôi chiêu trò chứ thật ra có chiêu trò gì đâu.

Trước đó, tôi nhập viện vì bị tiền đình. Anh Tuấn có nhắn tin nói là vừa quay xong, chuẩn bị lên thăm em. Tôi có nói anh đừng lên vì phải test Covid-19. May mà có tin nhắn đó nên tôi chụp lại và nhờ đăng giùm để chuyện đó lắng xuống. Hồi 14.2.2022, tôi cũng định công bố thì Thu Trang mời đến dự ra mắt phim. Tôi phải từ chối và nói hết sự thật cho Thu Trang. Cô ấy nói: “Chị thương em đừng công khai để em xong phim đã" nên tôi phải dời lại.

* Chị mất bao lâu để vượt qua nỗi buồn sau khi chia tay?

- Khoảng 2 tháng. Thời gian đầu, tôi thấy trống trải lắm. Tôi hay ngồi một góc tắt hết đèn, rồi chơi với cái bóng tay của mình. Tôi thấy nó thú vị và vui. Không biết có bị trầm cảm hay không nhưng tôi thấy không muốn đi đâu hết. Tôi hay ngồi trước gương để nói chuyện với mình. Tôi nói: “Tao cho mày đúng hai tháng để vượt qua. Mày phải vượt qua".

Ngày đầu tiên của tháng thứ 3, tôi như khác hoàn toàn. Tôi lao vào công việc. Tại vì buồn thì được cái gì, như vậy con trai tôi cũng sẽ buồn. Hiện tại bây giờ lòng của tôi rất nhẹ nhàng. Tại vì tôi với anh Tuấn bây giờ như tri kỷ vậy, có gì cũng điện thoại cho nhau. Tôi cảm thấy cái đó hay hơn. Chúng tôi dừng lại vì không hợp, chứ không phải vì tranh cãi.

Con trai an ủi tôi vượt qua

* Con trai phản ứng như thế nào về việc chị và Kiều Minh Tuấn chia tay?

- Có lần tôi đang ngồi một góc, cháu lên thấy vậy nên cũng giật mình. Nó hỏi tôi rằng: “Sao mẹ ngồi đây và tắt đèn hết vậy". Tôi có nói rằng tắt đèn để chiêm nghiệm vai diễn mới. Nhưng con nói đó không phải là tôi. Mặc dù tôi cố giấu nhưng con rất thông minh và hỏi: “Mẹ với chú Tuấn có gì không, tại vì lâu quá không thấy chú qua”.

Con có nói rằng cho bé lý do. Với con thì tôi không giấu mà nói hết. Con nói rằng chú Tuấn hiền và chắc có lý do riêng. Con động viên tôi đừng buồn. Tôi mới nói rằng cho mẹ buồn 2 tháng đi. Thế là con vuốt lưng tôi và nói: “Mẹ phải cố lên nha. Mẹ đã từng gặp nhiều trận rồi. Hồi nhỏ mẹ li dị ba, con còn nhỏ không biết. Sau này chú Tuấn chăm sóc con nên con quen với hình ảnh đó rồi”. Thế là tôi phải an ủi ngược lại, mong con vượt qua.

* Chị mất bao lâu để trở mối quan hệ bình thường với Kiều Minh Tuấn sau khi chia tay?





- Qua 2 tháng là tôi xong hết. Qua ngày đầu tiên của tháng thứ 3, tôi nhắn tin cho anh ấy vì vẫn còn là quản lý của anh. Cả hai chúng tôi chia tay rất văn minh. Khi chuyện này công khai lên, nhiều khi tôi là người bị công kích nhiều nhất. Nói gì thì nói nó sẽ là 50-50. Tôi chỉ xin mọi người đừng ai "ném đá" tôi hay anh Tuấn. Ai cũng có một lần để sống và cách yêu của mỗi người cũng khác nhau. Đừng vì mình như vậy rồi áp đặt người khác phải thế này, thế kia. Vì trong tình yêu không thể nào nói ngu hay khôn được. Tôi lên tiếng một lần và mong đừng ai "ném đá".

* Chị có nghĩ khoảng cách tuổi tác cũng là một rào cản lớn không?

- Khi tôi tâm sự chuyện này với một người chị, họ nói rằng có thể vì tình yêu chưa đủ lớn. Chứ khi tình yêu lớn rồi thì tuổi tác nhỏ xíu thôi.

* Sau khi chia tay thì cũng là lúc anh Tuấn vướng tin đồn hẹn hò người khác. Chị đón nhận điều đó thế nào?

- Tôi buồn lắm, nhưng không lẽ giờ tôi đi đánh ghen. Tôi đâu thể làm điều đó vì mất mặt anh Tuấn, mất mặt tôi và mất mặt người kia. Tôi hay ngồi một góc ở nhà, tự vui buồn vậy đó. Nhìn lại thì không có gì để tiếc nuối. Thậm chí hiện tại tôi cảm thấy vui lắm vì cả hai nói chuyện một cách cởi mở. Không biết phải nói sao nhưng tôi thấy nhẹ lòng.

* Nếu Kiều Minh Tuấn có bạn gái khác, Cát Phượng có sẵn lòng chúc phúc cho anh không?

- Ngày đám cưới không mời tôi cũng đến nữa. Thứ nhất, dù sao chúng tôi vẫn là đồng nghiệp, ngoại trừ việc tôi sợ bạn gái của anh ấy sau này không thích thôi. Tôi rất mong khi anh ấy có bạn gái, có vợ thì người đó sẽ suy nghĩ thoáng hơn. Tại vì khi anh ấy có một cuộc sống khác thì chắc chắn tôi cũng sẽ có một cuộc sống khác rồi. Chúng tôi chia tay, không còn làm việc chung nữa thì đó là điều tôi tiếc nuối. Ví dụ có dự án nào cũng né thì thấy mình nhỏ mọn, không hay.

* Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin chị bán nhà Kiều Minh Tuấn tặng. Cụ thể thế nào?

- Thời điểm chúng tôi chưa có gì thì cũng đã muốn rao bán rồi. Tại vì anh ấy muốn ở nơi khác. Nói về căn nhà thì nó là của tôi mua, chứ anh ấy không tặng gì cả. Thời điểm đó, mọi người thương nên nói vậy chứ nhà này là tôi mua. Lúc đó đóng tiền ngân hàng thì tôi mượn vài người thân thiết và còn bị đăng là bài bạc này nọ. Sau đó Kiều Minh Tuấn có nói là để anh đóng ngân hàng mỗi tháng. Vì anh là đàn ông mà nên tôi để anh đóng, vì thời điểm đó chúng tôi đã chung sống với nhau. Riêng về khoản tiền bạc thì anh ấy rất thoải mái với tôi chứ không so đo, tính toán.

Kinh tế khó khăn sau khi chia tay Kiều Minh Tuấn

* Trước đây, Cát Phượng từng chia sẻ nếu chuyện tình với Kiều Minh Tuấn đổ vỡ, chị sẽ khó mở lòng. Bây giờ chị có thay đổi suy nghĩ đó không?

- Có chứ. Nói thì nói vậy thôi. Cuộc đời tôi kỳ lắm, vì nếu thấy người ta tốt thì cũng mở lòng yêu bình thường. Tôi rất sợ yêu nhưng cũng rất thích yêu. Mỗi lần như vậy thì tôi yêu như chưa yêu lần nào. Tôi không yêu thì không làm việc được. Kiều Minh Tuấn đâu phải là cái gì đó dễ sợ đối với tôi đâu. Chuyện của anh với bé An Nguy thì tôi cũng đâu trách được vì thời điểm đó tôi bỏ bê, không lo lắng cho anh. Sau đó thì tôi nhìn lại mình. Đâm ra tôi không để trong lòng chuyện đó.

* Nhưng chị có bao giờ trách móc trước những lời hẹn thề của Kiều Minh Tuấn dành cho mình trước đây?

- Mình phải hiểu cảm xúc lúc đó của anh ấy như thế nào nữa. Mối quan hệ của tôi và gia đình anh Tuấn vẫn ổn. Tôi xem em của anh Tuấn như mấy người em trong nhà, vì bao nhiêu năm nay tôi đã quen như vậy rồi.

* Sau khi chia tay, vấn đề tài chính của chị có gặp khó khăn gì không?

- Thời điểm đó, tôi chỉ làm quản lý cho anh Kiều Minh Tuấn chứ không đi diễn. Sau khi chia tay thì thật sự khó khăn, nhưng tôi vẫn sống được. Tôi vẫn mở quán đấy thôi. Tôi cũng tính sẽ trở lại với diễn xuất. Sau này tôi có nhiều dự án cho riêng mình lắm.

* Trải qua hai chuyện tình không trọn vẹn với hai người kém tuổi, chị có ngại sẽ yêu một người nhỏ tuổi hơn nữa không?

- Cái này rất khó trả lời. Nhưng sau này, nếu ai nói nhỏ tuổi chắc tôi sẽ ngạc nhiên. Tôi là người chứ không phải sỏi đá, bây giờ vui nhưng chạm đến cảm xúc thì tôi nhói lòng. Tôi cũng là phụ nữ mà, nói thật là tôi khóc nhiều hơn cười luôn. Sau mọi thứ, tôi thấy mình kém may mắn trong chuyện tình cảm. Thôi kệ, bây giờ mình vẫn phải sống. Hiện tại, tôi thích làm người tình chính thức hơn là đám cưới. Và tôi cũng không thích sinh con.

* Cảm ơn Cát Phượng vì cuộc trò chuyện này!