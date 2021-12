Cát Tường cùng con gái Tường An khoe sắc rạng rỡ tại Dạ tiệc triệu đóa hồng

Sau khi được chủ tịch Rita Phương bổ nhiệm làm CEO Thiên Nhiên Việt Group, MC Cát Tường ghi dấu ấn với nhiều thành tích kinh doanh đáng nể. Một trong những “trợ lý” đắc lực của cô chính là con gái Tường An. Du học Úc nhiều năm, có nền tảng kiến thức vững vàng đã giúp ái nữ của Cát Tường hỗ trợ mẹ quản lý và phát triển kinh doanh thuận lợi.

Xuất hiện tại dạ tiệc Hoa hồng - You are my unique rose, hai mẹ con nữ MC khoe nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái sang trọng. Đặc biệt, Nauy Tường An gây ấn tượng khi sở hữu gương mặt khả ái và khiếu hoạt ngôn giống mẹ. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của hot girl - người mẫu ảnh Tây Ban Nha Andrea Aybar.





Bên cạnh sự quy tụ của hơn 50 doanh nhân xuất sắc, sự kiện còn kết hợp ra mắt dòng kem dưỡng da - Lapia, giúp lưu giữ và tôn vinh nét đẹp Á đông. Với tiêu chí làm đẹp theo phương pháp tự nhiên, an toàn, lành tính, những sản phẩm của Thiên Nhiên Việt Group luôn mang tính đột phá trong công thức dưỡng da so với truyền thống, tạo nên nền công nghiệp mỹ phẩm Việt chuẩn châu Âu.

Tương lai, chủ tịch Rita Phương và NSƯT Cát Tường hy vọng có thể mang đến nhiều sản phẩm chất lượng cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho những cá nhân có niềm đam mê làm giàu từ những sản phẩm uy tín, chất lượng.