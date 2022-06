Câu chuyện truyền cảm hứng của The Newcity

Tuy nhiên, New City đã quyết định “từ chối tham gia vào khủng hoảng”. Và đây chính là khởi đầu cho câu chuyện truyền cảm hứng của ông Võ Minh Khoa, Tổng giám đốc New City cùng tập thể Sàn giao dịch Bất động sản New City: “Tại thời điểm xã hội giãn cách, việc di chuyển bị hạn chế tối đa, chúng tôi đã chuyển đổi số hoàn toàn các hoạt động kinh doanh. Tôi mua và cung cấp các tài khoản ứng dụng Zoom cho các phòng kinh doanh. 100% các cuộc họp lớn nhỏ, các buổi đào tạo được tổ chức online qua Zoom. Chúng tôi đặt mua các thiết bị tại TP.HCM và Hà Nội, nhanh chóng thiết lập một phòng quay phim và livestream ngay tại phòng họp của trụ sở công ty. Khi các thiết bị chưa kịp vận chuyển, tôi liên hệ mượn các đối tác về kỹ thuật số tại địa phương. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức các cuộc thi thiết kế ảnh, video marketing, livestream hằng đêm trên fanpage và kênh YouTube của công ty, tổ chức các buổi giới thiệu và mở bán sản phẩm vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần trên Zoom…

Những hành động nhanh chóng này không chỉ giúp chúng tôi phát triển mạnh mẽ kiến thức - kỹ năng - kinh nghiệm trong ngành bất động sản, gắn kết đội nhóm, mà còn tiếp cận được rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Vì vậy, chúng tôi vẫn có hơn 100 giao dịch chính trong 3 tháng giãn cách xã hội thách thức nhất.

Về mặt tuyển dụng nhân sự, tôi và các cộng sự liên tục thảo luận và đưa ra những chiến lược đặc biệt. Khóa học Môi giới bất động sản 0Đ vốn được tổ chức hằng tháng offline, nay chúng tôi đã chuyển đổi thành khóa học online, với chất lượng được đầu tư kỹ hơn, kiến thức và kinh nghiệm chia sẻ sâu hơn, giúp các học viên ở bất kỳ đâu cũng có thể tiếp thu những câu chuyện nghề quý giá, những kiến thức thiết thực nhất. Đặc biệt, hàng trăm cuộc đào tạo, cuộc họp qua Zoom được tổ chức theo quy mô của phòng kinh doanh, với sự tham gia của hàng trăm khách mời. Những vị khách mời này là những đối tác ở các ngành nghề kinh doanh khác, đang muốn tìm kiếm những cơ hội cải thiện thu nhập trong giai đoạn cách ly xã hội. Chính sự năng động, nhiệt tình và máu lửa của từng thành viên đã thu hút các học viên và khách mời trở thành những đồng đội nhiệt huyết gia nhập công ty chúng tôi. Kết quả là tại đỉnh điểm của giai đoạn giãn cách, số nhân sự của công ty đã lên đến hơn 1.000 nhân sự.





Để có thể quản trị tốt doanh nghiệp với số lượng nhân sự lớn, đồng thời đóng góp cho xã hội nhiều hơn, chúng tôi duy trì và phát triển các hoạt động an sinh của doanh nghiệp. Ngay những ngày đầu, chúng tôi đã tiên phong đăng ký để tất cả nhân sự công ty được tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn cho chính bản thân, gia đình và khách hàng. Đồng thời, với sự ủng hộ của chính quyền địa phương, tiếp nối của hoạt động thiện nguyện hằng năm, New City đã đóng góp các ngôi nhà tình thương tại huyện vùng cao Khánh Sơn (Khánh Hòa), đồng hành cùng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chống dịch, tặng gạo đến các vùng giãn cách… Những đóng góp nhỏ nhoi này phần nào giúp các gia đình có thêm nghị lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nhìn lại năm 2021, với những thách thức chúng tôi đã vượt qua và biến chúng thành cơ hội, từng sự kiện đã qua là những mảnh ghép để chúng tôi có được ngày hôm nay, trưởng thành, bền bỉ và máu lửa”.

Trở về từ chương trình “Giải thưởng nghề Môi giới bất động sản Việt Nam 2021”, Sàn bất động sản New City lần thứ 3 liên tiếp vinh dự được nhận danh hiệu “Top 10 Sàn giao dịch bất động sản hiệu quả nhất 2021”. Giải thưởng cao quý này đã tiếp thêm cho tập thể New City động lực và nhiệt huyết, quyết tâm hành động mạnh mẽ hơn nữa để đạt những mục tiêu đề ra trong năm 2022.