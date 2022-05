Chăm sóc sức khỏe chủ động, bí quyết bảo vệ bản thân trước tác động hậu Covid-19

Có một thực trạng là người bệnh đã hồi phục nhưng vẫn có các triệu chứng kéo dài. Các nghiên cứu cho thấy, có 33 - 76% người bệnh có thể gặp triệu chứng hậu Covid-19 kéo dài ít nhất 6 tháng, 20% người bệnh phải tái nhập viện; 80% người bệnh phải theo dõi tại cơ sở chăm sóc sức khỏe trong vòng 2 tháng sau xuất viện.

Một số triệu chứng hậu Covid-19 thường thấy như: mệt mỏi, khó thở, đau cơ xương khớp, mất vị giác hoặc khứu giác, suy giảm nhận thức, rối loạn giấc ngủ, ho, đau ngực…

Ngoài ra, một số bệnh tự miễn khác cũng được ghi nhận khởi phát sau khi mắc Covid-19 như: Hội chứng khô (khô mắt, khô miệng và khô niêm mạc), bệnh Kawasaki (một dạng bệnh viêm niêm mạc da, mạch máu và hạch bạch huyết chủ yếu được tìm thấy ở trẻ em),… đây đều là những căn bệnh mang tới những khó khăn và mệt mỏi cho mọi người.

Theo các chuyên gia, hệ miễn dịch chính là cơ quan phòng thủ cực kỳ quan trọng giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Và khi những người bị mắc phải các bệnh lý mãn tính, hệ miễn dịch hay sức đề kháng của họ sẽ suy giảm, khiến họ dễ nhiễm bệnh và làm tăng nguy cơ mắc phải các triệu chứng hậu Covid-19.

Do đó, mỗi người cần chuẩn bị thành trì kháng thể thật vững chắc và nâng cao hệ miễn dịch chủ động. Nhưng, kháng thể hình thành trong cơ thể như thế nào? Liệu có thể bổ sung kháng thể một cách chủ động không?

Tất cả những thắc mắc mang tính chuyên môn này đã được Bộ Y tế mang ra thảo luận trong buổi tọa đàm "Kháng thể chủ động để chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19”. Buổi tọa đàm diễn ra với sự đồng hành của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam và nhãn hàng Alpha Lipid Lifeline. Bên cạnh nhấn mạnh tầm quan trọng của kháng thể trong việc chăm sóc sức khỏe, các chuyên gia cũng tư vấn cách bổ sung kháng thể chủ động cho mỗi người để cơ thể “thoát” hậu Covid-19.





Theo các chuyên gia, hệ miễn dịch được hình thành chủ yếu từ đường ruột khỏe mạnh, chính vì vậy các sản phẩm lên men như sữa chua rất được khuyến cáo sử dụng. Đồng thời cần bổ sung các sản phẩm cung cấp đạm như: thịt, cá, hải sản, trứng hay các sản phẩm nhiều chất xơ và khoáng chất như rau, củ quả; các sản phẩm cung cấp vitamin chống oxy hóa C, A, E…

Ngoài ra, mỗi người cũng phải chú ý ngủ đủ giấc và thường xuyên tắm nắng tự nhiên, rèn luyện tập thể dục thể thao và tham gia các hoạt động ngoài trời để tăng cường sức khỏe và nâng cao hệ miễn dịch tự nhiên.

Đặc biệt, một trong những cách để tạo ra hệ miễn dịch vững chắc chính là bổ sung kháng thể chủ động. Theo nghiên cứu, sữa non từ bò là một trong những thực phẩm giúp nâng cao hệ miễn dịch, với hàm lượng kháng thể tự nhiên IgG giúp hỗ trợ bổ sung đề kháng hiệu quả một cách chủ động.

Bộ 3 sản phẩm có nguồn gốc từ sữa non là sự kết hợp giữa thành phần dinh dưỡng có trong sữa non của bò với công nghệ Alpha Lipid giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng.

- Thực phẩm bổ sung NEW IMAGE ALPHA LIPID™ LIFELINE™: cung cấp nguồn kháng thể tự nhiên IgG và nhiều dưỡng chất thiết yếu cho hệ miễn dịch luôn khoẻ mạnh.

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Immufort Ultraboost Colostrum: bổ sung lượng kháng thể đến 40% tương đương với 220mg IgG cùng Sorbitol, Magnesium stearate, hỗ trợ tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể, lớp bảo vệ hoàn hảo.

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alpha Lipid™ Colostem™: mỗi viên nang chứa thành phần sữa non từ bò với kháng thể tự nhiên IgG, kết hợp với các thành phần chiết xuất từ nguyên liệu thiên nhiên, giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, củng cố hệ miễn dịch mạnh khỏe.

Sản phẩm được nhập khẩu từ New Zealand, quốc gia có nền công nghiệp sản xuất sữa tiên tiến. Ứng dụng công nghệ độc quyền Alpha Lipid là công nghệ sử dụng chất nhũ hóa phospholipid - là một lớp chất béo không thể thiếu trong thành tế bào có nhiệm vụ bao bọc xung quanh để bảo vệ các hạt sữa non giúp giữ lại được nguyên vẹn các kháng thể tự nhiên, các yếu tố miễn dịch, yếu tố tăng trưởng đặc biệt chỉ có trong sữa non và các thành phần dinh dưỡng quan trọng khác không bị chuyển hóa bởi các axit trong dạ dày, giữ được sự ổn định đặc tính sinh học và hệ dinh dưỡng cân bằng như ban đầu làm tăng khả năng hấp thu của cơ thể.