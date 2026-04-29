Tại sự kiện HP Elevate 2026 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15.4, một con số thống kê đã khiến nhiều người phải suy ngẫm: Nhóm lao động trẻ làm việc online và freelancer toàn cầu hiện khoảng 435 triệu người, chiếm tới 12,5% tổng lực lượng lao động, trong đó tập trung cao nhất (51%) ở Đông Á và khu vực Thái Bình Dương (theo báo cáo từ Ngân hàng Thế giới - World Bank). Điều này không chỉ là một xu hướng nhất thời, mà đang cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong cấu trúc xã hội. Gen Z - những người bản địa số (digital natives), đang định nghĩa lại khái niệm "đi làm". Với họ, văn phòng có thể là bất kể đâu để làm việc, từ một góc ban công với tầm nhìn ra ngoài đến thư viện yên tĩnh hay thậm chí là khoang máy bay trong những chuyến dịch chuyển.

Tuy nhiên, sự tự do ấy đi kèm với những áp lực vô hình. Freelancer thiết kế thường xuyên phải đối mặt với tình trạng máy nóng ran khi render video ở quán cà phê vỉa hè; sinh viên năng động phải mang theo bộ sạc nặng nề vì lo sợ pin cạn giữa buổi thuyết trình… "Sự tự do" ấy vô tình bị trói buộc bởi những giới hạn vật lý của thiết bị. Thấu hiểu sâu sắc những điểm nghẽn này, HP không chỉ giới thiệu một chiếc laptop tại thị trường Việt Nam, họ giới thiệu "một triết lý làm việc" chỉ với sự xuất hiện của chiếc OmniBook X Flip - thiết bị được thiết kế để xóa tan mọi rào cản giữa ý tưởng và thực thi.

Ông Koh Kong Meng - Tổng giám đốc HP Đông Nam Á và Singapore đã chia sẻ một góc nhìn đầy thực tế: "Chúng ta mất bao nhiêu lâu để bắt đầu một cuộc họp? 5 hay 10 phút chỉ để thiết lập âm thanh hay kết nối thiết bị? Đó chính là ma sát kỹ thuật số (Digital Friction). Mục tiêu của chúng tôi cho tương lai của công việc là giảm bớt sự ma sát kỹ thuật số đó bằng cách xây dựng công nghệ để đảm bảo rằng các thiết bị HP hoạt động tốt với nhau, chúng có thể nhận diện lẫn nhau". Trong kỷ nguyên AI, HP xác định công nghệ phải là lớp hậu thuẫn thầm lặng.

Với dòng HP OmniBook X Flip với sức mạnh từ bộ vi xử lý AMD Ryzen™ AI 300 Series, HP tập trung vào ba nhu cầu cốt lõi của thế hệ lao động mới: tính bền bỉ để di chuyển, sự thông minh để giảm bớt các tác vụ lặp lại, và tính cá nhân hóa trong từng chế độ sử dụng. Khi công nghệ đủ thông minh để tự vận hành các tác vụ nền, người trẻ sẽ có thêm khoảng trống để tập trung vào những việc thực sự quan trọng như sáng tạo và tạo ra giá trị khác biệt.

Điểm cốt lõi biến HP OmniBook X Flip thành một "cỗ máy tương lai" nằm ở bộ vi xử lý AMD Ryzen™ AI 300 Series. Khác với những đời chip trước đây vốn tập trung thuần túy vào tốc độ xung nhịp, dòng chip này tích hợp một NPU (Neural Processing Unit) chuyên dụng với hiệu suất lên tới 50 TOPS.

Với sức mạnh từ các lõi xử lý này, dòng OmniBook X Flip tập trung vào hiệu năng thực chiến thay vì thông số lý thuyết. Trong các tác vụ đa nhiệm thường ngày mà gen Z hay người đi làm nói chung phải đối mặt hàng đầu, AI sẽ tự động phân bổ tài nguyên. Khi người dùng đang vừa chỉnh sửa ảnh trên Adobe Lightroom, vừa tham gia cuộc họp Teams và mở hàng chục tab Chrome, AI sẽ nhận diện đâu là tác vụ ưu tiên để dồn sức mạnh xử lý, đảm bảo không có hiện tượng giật lag.

Bộ vi xử lý AMD Ryzen™ AI 300 Series trên HP OmniBook X Flip cũng giải bài toán năng lượng đang là điểm nghẽn lớn nhất của người làm việc di động. Nhờ khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị), hệ thống không cần gửi dữ liệu lên đám mây liên tục, giúp tiết kiệm điện năng đáng kể. Máy có khả năng quản lý pin thông minh đến mức tự học hỏi lịch trình làm việc của người dùng.

Nếu sức mạnh bên trong là động cơ, thì thiết kế xoay gập 360 độ chính là "hình dáng của sự tự do". Nói chính xác hơn, HP OmniBook X Flip không đóng khung người dùng trong một tư thế ngồi duy nhất. Là mẫu laptop dành cho nhóm người năng động, HP OmniBook X Flip cũng năng động không kém. Ở chế độ laptop truyền thống, người dùng sẽ được trải nghiệm cảm giác thoải mái trên từng đầu ngón tay khi lướt trên bàn phím dạng "lattice-less", với khoảng cách phím được giảm tối thiệu, cho hành trình phím tốt hơn.

Với chế độ Lều (Tent mode), khi cần lật ngược máy, người dùng đã có một màn hình trình chiếu hoàn hảo. Đây là chế độ cực kỳ hữu ích khi cần trình bày ý tưởng nhanh cho đối tác tại một bàn trà nhỏ, hay đơn giản là thưởng thức bộ phim sau giờ làm việc căng thẳng.

Luôn đi kèm với máy là chiếc bút cảm ứng HP Stylus với độ nhạy và độ chính xác cao, giúp người dùng viết, vẽ, ghi chú thuận tiện theo từng mạch suy nghĩ. Thân bút thiết kế có nam châm bên trong nên có thể hít chặt lấy thân máy, tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng

Bên cạnh đó, bộ khung máy được chế tác từ kim loại nhôm tái chế nguyên khối, không chỉ mang lại vẻ ngoài cao cấp, thời thượng mà còn đạt độ bền bỉ. Điều này cực kỳ quan trọng đối với những người thường xuyên mang máy di chuyển từ nhà đến quán cà phê, hay lên máy bay. Vỏ nhôm cũng giúp máy chịu được những va chạm thường nhật mà vẫn giữ được sự tinh tế, mỏng nhẹ cần thiết.

Trong kỷ nguyên của hình ảnh và video, màn hình chính là "cửa sổ tâm hồn" của thiết bị. HP đã trang bị cho HP OmniBook X Flip tấm nền OLED với độ phân giải lên đến 2K.

Đối với các bạn trẻ làm portfolio cá nhân hay thiết kế visual, độ chính xác màu sắc là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến "miếng cơm manh áo". Hiểu được thực tế đó, HP trang bị cho HP OmniBook X Flip màn hình OLED giúp mang lại màu đen sâu tuyệt đối và dải màu sống động, giúp mọi chi tiết hiện lên chân thực nhất.

HP cũng không quên giá trị thực tế khi tặng kèm 1 năm sử dụng MicrosoftOffice Home 2024 và Microsoft Basic 365 miễn phí. Đối với sinh viên hay những người bắt đầu khởi nghiệp, việc có sẵn bộ công cụ làm việc bản quyền ngay từ ngày đầu giúp tối ưu hóa chi phí và đảm bảo tính chuyên nghiệp trong mọi tài liệu xuất bản.

Có thể thấy HP đã thể hiện rõ tầm nhìn "HP, Cùng bạn làm việc xuất sắc nhất" thông qua HP OmniBook X Flip. HP OmniBook X Flip với sức mạnh từ bộ vi xử lý AMD Ryzen™ AI 300 Series xứng đáng là tổng hòa của phần cứng, thiết kế với công nghệ AI hiện đại và sự am hiểu sâu sắc về nhu cầu con người. Với những ai đang tìm kiếm một thiết bị có thể vừa là "trạm làm việc" uy lực, vừa là "cuốn sổ tay" đầy cảm hứng, HP OmniBook X Flip chính là chân dung của người đồng hành lý tưởng để làm việc hiệu quả hơn, tự do hơn và thông minh hơn giữa nhịp sống không bao giờ dừng lại.