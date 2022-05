Charlize Theron hẹn hò người mẫu Gabriel Aubry sau 7 năm lẻ bóng

Nguồn tin của tạp chí tiết lộ: “Charlize Theron đã bắt đầu hẹn hò với nam người mẫu Gabriel Aubry, 46 tuổi. Họ rất bình dị trong chuyện tình cảm và đang tận hưởng khoảng thời gian bên nhau”. Trước thông tin trên, hai nhân vật chính đến nay vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Trước đó, nữ diễn viên phim The Fate of the Furious và sao nam gốc Canada từng vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2017 khi cả hai bị chụp ảnh cùng nhau. Tuy nhiên, minh tinh 7X nhanh chóng lên tiếng phủ nhận chuyện qua lại với người mẫu điển trai. Cô khẳng định: “Tôi chưa bao giờ gặp gỡ riêng anh ấy. Tôi chỉ chạm mặt anh ấy đúng 3 giây. Kiểu như tôi đi ngang qua và nói: ‘xin chào’ vì bọn trẻ của chúng tôi học chung trường”. Mỹ nhân gốc Nam Phi là mẹ của hai nhóc tì Jackson (10 tuổi), August (8 tuổi) mà cô nhận nuôi hồi 2012 và 2015. Trong khi đó, Gabriel Aubry có một con gái tên Nahla (14 tuổi) với bạn gái cũ Halle Berry.

Charlize Theron đã không có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc với bất kỳ ai khi cô chia tay tài tử Sean Penn hồi tháng 7.2015. Trên chương trình The Drew Barrymore Show hồi tháng 9.2020, người đẹp phim Monster thừa nhận: “Tôi có vài mối tình nhưng tôi đã không hẹn hò với ai trong hơn 5 năm qua rồi”.

Thời điểm đó, đả nữ Hollywood tâm sự cô sẵn sàng gặp gỡ người mới song bản thân cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống độc thân. Cô bộc bạch với Drew Barrymore Show: “Tôi có thể thành thật chia sẻ rằng: Tôi không cảm thấy cô đơn. Việc tôi có con không phải là một thứ gì đó thay thế hoặc khiến tôi ít quan tâm hơn đến chuyện tình cảm. Có rất nhiều việc mà một người mẹ phải làm và một phần trong số đó chính là vào cuối ngày, tôi lên giường và nghĩ: Ôi Chúa ơi, mình sẽ không muốn ngày hôm nay khác biệt đi thêm một chút nào”.

Charlize Theron sinh năm 1975, cô là một trong những minh tinh thành công nhất tại Hollywood hiện nay. Ngôi sao 47 tuổi ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm: The Devil's Advocate, Mighty Joe Young, Monster, The Cider House Rules, The Huntsman: Winter's War, The Fate of the Furious, The Old Guard, Fast & Furious 9… Trong suốt sự nghiệp, nữ nghệ sĩ đã giành được 1 giải Oscar, 1 giải Gấu bạc, 1 giải SAG cùng nhiều thành tích khác.

Trái với sự nghiệp thăng hoa, đời tư của Charlize Theron khá gập ghềnh với nhiều mối tình dang dở. Sao phim Long Shot từng hẹn hò tài tử Craig Bierko (từ 1995 - 1997), có mối tình 3 năm với nam ca sĩ Stephan Jenkins trước khi chia tay hồi 2001 và gắn bó với diễn viên Stuart Townsend (từ 2001 - 2009). Mối tình gần đây nhất của người đẹp gốc Nam Phi là với tài tử Sean Penn. Cặp sao hẹn hò vào cuối năm 2013 và chia tay sau hơn 1 năm rưỡi gắn bó.