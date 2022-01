Châu Á và Việt Nam cần phát triển bền vững trước biến đổi khí hậu

Phát triển kinh doanh, sản xuất bền vững là lựa chọn duy nhất ở thời điểm hiện tại

Trong hiện tại và được dự đoán trong tương lai, châu Á sẽ là khu vực đón nhận những tác động mạnh mẽ nhất từ biến đổi khí hậu. Do đó, các doanh nghiệp trong khu vực, bao gồm cả doanh nghiệp Việt Nam cần thực sự coi trọng tính bền vững và gắn các mục tiêu kinh doanh của họ với các mục tiêu bền vững. Các nhà khoa học dự đoán rằng vào cuối thế kỷ này, mực nước biển có thể tăng 65cm (2,1ft). Với địa hình của châu Á - Thái Bình Dương, điều này đặt ra một mối đe dọa hiện hữu đối với nhiều quốc gia trong khu vực.

Thách thức này đòi hỏi các doanh nghiệp châu Á phải đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường mà vẫn tạo lợi nhuận kinh doanh dài hạn để cạnh tranh với các khu vực kinh tế khác. Và ứng dụng các sáng kiến công nghệ bền vững chính là giải pháp cho đa số.

Theo nghiên cứu do Schneider Electric - tập đoàn tiên phong về số hóa các chương trình quản lý năng lượng và tự động hóa và GreenBiz Research thực hiện, các doanh nghiệp tích cực hành động vì biến đổi khí hậu có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình cao hơn 67% so với các công ty không làm như vậy. Thực tế, nghiên cứu mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng chỉ ra rằng các công ty tập trung vào các sáng kiến môi trường đã tăng trưởng với lãi suất hằng năm là 15%. Chỉ trong năm 2016, gần 80.000 dự án giảm phát thải được 190 công ty trong danh sách Fortune 500 thực hiện đã tiết kiệm được gần 3,7 tỉ đô la Mỹ.

Các kết quả tích cực này không chỉ thể hiện qua những con số như giảm chi phí hoạt động, nâng cao hình ảnh thương hiệu mà còn có thể dẫn đến những lợi ích bên trong như cải thiện sức khỏe nhân viên, tăng năng suất, thu hút và giữ chân các nhân viên ưu tú.





Giải pháp đến từ chuyên gia toàn cầu

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng năng lượng chiếm khoảng 80% tổng lượng khí thải CO 2 . Trước thực tế đó, Schneider Electric tính toán rằng 50% lượng khí thải CO 2 toàn cầu có thể được loại bỏ vào năm 2040 nếu các biện pháp tiết kiệm năng lượng được kích hoạt kỹ thuật số trên một nửa số tòa nhà hiện có, song song với các sáng kiến điện khí hóa và khử cacbon hiện có trên toàn cầu. Do đó, doanh nghiệp có thể bắt đầu hành trình phát triển bền vững của mình bằng các giải pháp số hóa và quản lý năng lượng hiệu quả bao gồm kết nối IoT, phân tích đám mây và giám sát thời gian thực mà Schneider Electric đang sở hữu.

Các giải pháp này có thể giúp các doanh nghiệp trên khắp châu Á phát triển kinh doanh và sản xuất một cách bền vững, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Tiêu biểu trong số đó là giải pháp tự động hóa công nghiệp và quản lý năng lượng EcoStruxure của Schneider Electric được thiết kế đặc biệt để cải thiện năng suất, hiệu quả và giúp các công ty thúc đẩy tăng trưởng mà không phải hy sinh tính bền vững.

Nhà máy thông minh Batam của Schneider Electric là một ví dụ nổi bật để các doanh nghiệp sản xuất ở châu Á có thể tham khảo và ứng dụng, đây là một trong những “Ngọn hải đăng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được Diễn đàn Kinh tế thế giới công nhận là. Nhà máy sử dụng một loạt các công nghệ Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) bao gồm cảm biến thông minh, quản lý dự báo cảnh báo, site benchmarking và thực tế tăng cường để trao quyền chủ động cho đội ngũ nhân sự, cho phép họ theo dõi các hoạt động, bảo trì và sử dụng năng lượng. Ngoài ra, nhà máy cũng triển khai các công cụ kỹ thuật số như lập kế hoạch và quản lý lịch trình để cung cấp cái nhìn tổng thể về nhu cầu, phù hợp với tất cả các đối tác và có thể tương tác với tất cả công nhân. Kết quả, nhà máy đã giảm 44% thời gian ngừng hoạt động của máy móc trong một năm và cải thiện 40% trong việc giao hàng đúng hạn.

Ông Đồng Mai Lâm, Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia chia sẻ: “Là tập đoàn dẫn đầu trong số hóa các chương trình quản lý năng lượng và tự động hóa trên hơn 100 quốc gia, Schneider Electric cam kết đồng hành cùng chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm những giải pháp phù hợp để thúc đẩy mục tiêu phát triển dài hạn một cách bền vững. Đối với từng lĩnh vực chiến lược, Schneider sẽ tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các giải pháp sáng tạo, đột phá nhằm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và quốc gia có thể tăng tốc trên quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.