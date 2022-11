‘Cháu bé đi lạc tìm người thân gấp ở TP.HCM’: Công an khẳng định không có vụ việc

Theo đó, một tài khoản đã đăng tải hình ảnh một bé gái lên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Góc đi lạc. Cần tìm người thân gấp! Ai là thân nhân của cháu bé thì xin liên hệ công an xã Tân Xuân, H.Hóc Môn, TP.HCM để nhận cháu bé về nhé. Cháu bị thất lạc từ hôm qua tới giờ. Hiện công an xã Tân Xuân, H.Hóc Môn đang giữ cháu”.

Kèm theo, là số điện thoại được cho là của công an xã Tân Xuân để liên lạc. Tuy nhiên, bài viết không có thêm thông tin cụ thể nào về cháu bé đi lạc như tên tuổi, địa điểm tìm thấy… Ngay sau đó, bài đăng được cộng đồng mạng chia sẻ ào ạt với hy vọng ai là người thân của bé sẽ sớm đến nhận.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an xã Tân Xuân, H.Hóc Môn cho biết hiện tại, đơn vị chưa nắm được thông tin về vụ việc này. Phía công an khẳng điện hiện công an xã Tân Xuân không giữ bất kỳ cháu bé đi lạc nào như thông tin được đăng tải trên mạng xã hội.





“Một số người có gọi cho chúng tôi để hỏi về thông tin cháu bé, tuy nhiên chúng tôi không nắm được thông tin này, không có cháu bé nào ở công an xã hết. Đây là thông tin chưa chính xác", đại diện Công an xã Tân Xuân.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, kiểm tra kỹ thông tin trước khi chia sẻ để tránh những thông tin không chính xác, gây hoang mang trong dư luận.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, một số tài khoản chia sẻ thông tin nói trên đã nhanh chóng xóa bài viết.