Cháy lớn nhiều cơ sở kinh doanh và nhà dân bên hồ Tây

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội, khoảng 19 giờ 10 ngày 19.5, Trung tâm chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận tin báo cháy xảy ra tại ngõ 440 Lạc Long Quân, ven hồ Tây (Q.Tây Hồ, Hà Nội), đã huy động 5 xe chữa cháy, 1 xe téc nước, 1 xe chỉ huy cùng gần 50 cán bộ chiến sĩ của Công an Q.Tây Hồ, Công an Q.Cầu Giấy và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 3 tới hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, chất cháy là các nguyên liệu dễ cháy, phát sinh nhiều khói, khí độc, vận tốc lan nhanh nên lực lượng chữa cháy đã thành lập ban chỉ huy chữa cháy, chỉ đạo trinh sát, thống nhất chiến thuật dập lửa, ngăn chặn cháy lan.

Khoảng 22 giờ ngày 19.5, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đám cháy ảnh hưởng 1 nhà dân và một số hộ kinh doanh quảng cáo, thời trang, photocopy trên diện tích khoảng 150 m2.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Công an Q.Tây Hồ đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.