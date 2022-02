Cháy, nổ lớn tại nhiều nhà hàng, công ty ở Hà Nội

Trưa 15.2, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang tích cực khống chế đám cháy lớn xảy ra tại nhiều cửa hàng, nhà hàng, công ty trên phố Nguyễn Xiển (H.Thanh Trì, Hà Nội).

Theo nhân chứng, khoảng 11 giờ ngày 15.2, họ nhìn thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt từ khu vực một nhà hàng ăn uống số 281 Nguyễn Xiển và có dấu hiệu cháy lan, đã hô hoán nhau sơ tán đồ đạc, gọi cứu hỏa tới hỗ trợ, ứng cứu. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều tiếng nổ lớn đã phát ra.

Theo ghi nhận của phóng viên, ít nhất 4 cơ sở kinh doanh đồ ăn, quảng cáo,… bị ảnh hưởng; hơn chục cơ sở khác phải sơ tán tài sản ra bên ngoài, đề phòng cháy lan.

Ít nhất 8 xe cứu hỏa của Công an Q.Thanh Xuân, Công an H.Thanh Trì, Đại học PCCC, Bộ tư lệnh Thủ đô,… có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy. Lực lượng CSGT, công an khu vực cũng được huy động phối hợp phân luồng giao thông, phục vụ chữa cháy.

Đến khoảng 12 giờ ngày 15.2, lực lượng chức năng đã huy động thêm 2 xe chữa cháy đến hiện trường hỗ trợ dập lửa. Một đoạn phố Nguyễn Xiển bị ùn ứ kéo dài.





Hiện lực lượng PCCC vẫn đang tích cực khống chế đám cháy.