Cháy xưởng gia công bìa giấy và kho quần áo cũ ở Hà Nội

Chiều 28.1, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàng Mai cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra tại nhiều kho, xưởng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 28.1, Công an Q.Hoàng Mai nhận tin báo cháy xảy ra tại khu đất của ông Bùi Thanh Minh (44 tuổi, trú Q.Hoàng Mai) tại số 50 Dương Văn Bé (P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai). Khu vực này được ông Minh cho nhiều người thuê lại mặt bằng để làm kho, xưởng.

Nhận thông tin, Công an Q.Hoàng Mai đã huy động 3 xe chữa cháy đến hiện trường, tổ chức dập lửa, cứu nạn.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàng Mai, đám cháy xảy ra tại xưởng gia công bìa giấy rộng khoảng 90 m2 của anh Nguyễn Vĩ Trung (36 tuổi) và kho quần áo cũ có diện tích khoảng 70 m2 của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (43 tuổi).





Nhận thấy đám cháy có khả năng diễn biến phức tạp, Công an Q.Hoàng Mai đã xin chi viện thêm 2 xe chữa cháy của Công an Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) và 2 xe chữa cháy của Trung tâm 1 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) tới hiện trường hỗ trợ dập lửa.

Đến khoảng 12 giờ ngày 28.1, đám cháy được dập tắt. Lực lượng cứu hỏa phun nước dập tàn và làm mát, chống lửa bùng trở lại.

Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàng Mai cho hay, đám cháy không ghi nhận thương vong, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Một xưởng in vải và một kho đồ gia dụng bên cạnh cũng bị ảnh hưởng.

Công an Q.Hoàng Mai đang thống kê thiệt hại, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.