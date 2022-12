Chi 8,1 tỉ USD nhập khẩu xăng dầu

Cập nhật số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tuy giá dầu có 4 tháng giảm liên tiếp trong năm nay (từ tháng 7 - 10), song tính 11 tháng đầu năm, chi nhập khẩu xăng dầu vẫn tăng mạnh, cao hơn gấp đôi so cùng thời điểm này năm ngoái.

Cụ thể, trong tháng 11, nhập khẩu xăng dầu đạt 772.266 m3, tương đương 742 triệu USD, tăng 28% về lượng và tăng 33,5% về giá trị so với tháng 10. Cũng trong tháng 11, giá xăng dầu nhập khẩu ghi nhận tăng nhẹ 4% so với tháng 10 lên mức 961 USD/m3.

Lũy kế 11 tháng, nhập khẩu xăng dầu các loại đạt 7,8 triệu m3, tương đương 8,1 tỉ USD, tăng 24% về lượng và gấp gần 2,2 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Giá xăng dầu nhập khẩu trung bình khoảng 1.020 USD/m3, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2021.





Trước đó, theo dữ liệu Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2021, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 6,36 triệu tấn, trị giá 3,69 tỉ USD, giảm 14,7% về lượng và tăng 25,6% về kim ngạch so với 11 tháng đầu năm 2020; giá trung bình 580 USD/tấn, tăng 183 USD/tấn so với giá nhập khẩu cùng kỳ năm 2020.

Theo Bộ Công thương, xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản trong 11 tháng qua mặc dù có xu hướng chậm lại nhưng đây là nhóm hàng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu xăng dầu, than đá và quặng, khoáng sản khác tăng cao do giá các mặt hàng này tăng. Bộ Công thương thống kê, trong 11 tháng đầu năm, xuất khẩu than đá tăng 74%, dầu thô tăng 33,5%, xăng dầu các loại tăng 31%...