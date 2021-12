Chỉ bằng 38% giá căn hộ Thủ Đức, BĐS Dĩ An nhiều dư địa tăng trưởng mạnh

Giá trong vùng trũng

Theo báo cáo hồi quý 2 của batdongsan.com.vn, mặt bằng giá căn hộ tại quận 2 đang ở ngưỡng 118 triệu đồng/m², quận Thủ Đức là 80 triệu đồng/m², quận 9 là 55 triệu đồng/m². Giá rao bán trung bình các dự án mới mở bán từ năm 2019 - 2021 tại thành phố Thủ Đức cũng thiết lập mặt bằng giá mới. Các dự án mới ra hàng tại thành phố Thủ Đức có giá rao bán trung bình khoảng 86 triệu đồng/m², tập trung chủ yếu quanh khu vực Thủ Thiêm và xa lộ Hà Nội. Mức giá này cao gấp 2,6 lần so với giá chào bán căn hộ trung bình tại TP.Dĩ An, tương đương với căn hộ Dĩ An chỉ bằng 38% giá chào bán tại TP.Thủ Đức.

Sự chênh lệch rõ rệt về giá bán dù cho 2 khu vực này chỉ cách nhau vài bước chân đã tạo động lực kéo theo dòng vốn đầu tư dịch chuyển về “vùng trũng”, nơi giá còn mềm và đang ở giai đoạn đầu tăng trưởng. Báo cáo từ Batdongsan.com.vn tiếp tục chỉ ra, mức độ quan tâm ở Dĩ An trong 2 quý đầu năm nay cao bằng 52% so với thành phố Thủ Đức, tính thanh khoản tăng mạnh lên đến 90% bất chấp dịch Covid-19. Sự gia tăng mức độ quan tâm về bất động sản ở khu vực thành phố Dĩ An là điều dễ hiểu khi mà giá căn hộ Thủ Đức đã tăng cao khiến nhiều người mua nhà có dòng vốn tích lũy vừa tầm không còn cơ hội.

Nguồn cầu ở thực tăng trưởng mạnh

Khác với những thị trường chưa hiện hữu, TP.Dĩ An được đánh giá là thị trường mạnh về nhu cầu ở thực. Nguồn cầu này đến từ hai hướng.

Hướng thứ nhất là giới trẻ, tầng lớp tri thức đang làm việc tại TP.HCM có yêu cầu cao về chất lượng nhà ở nhưng vốn tích lũy vừa tầm, mong muốn tìm kiếm nơi ở tiện nghi không quá xa trung tâm. Để sở hữu nhà ở theo đúng tiêu chí, một lượng lớn cư dân từ TP.HCM sẵn sàng dịch chuyển về Dĩ An mua nhà với giá thấp hơn nhiều lần. Lấy đơn cử, sở hữu căn hộ khoảng 76m² tại Thủ Đức cần tầm tài chính trung bình 6,5 tỉ đồng trong khi tại Dĩ An, tiêu biểu như căn hộ Charm Diamond thuộc phân khúc hạng sang có giá chỉ bằng 1/3. Khoảng cách di chuyển từ trung tâm Dĩ An lên quận 1 dao động 30 - 40 phút, tương đương các phường vùng giáp ranh của TP.Thủ Đức. Trong khi đó, từ đây về trung tâm TP.Thủ Đức là phường Trường Thọ chỉ mất khoảng 15 phút.





Nguồn cầu ở thực thứ hai đến từ lực lượng đông đảo chuyên gia, doanh nhân, dân văn phòng cấp cao sống trong khu vực. Trong báo cáo nhà ở thị trường Bình Dương của batdongsan.com.vn công bố vào năm 2020, đơn vị này cho biết, tốc độ gia tăng dân số trung bình của Bình Dương là 7,3%/năm, cao nhất cả nước và gấp 3 lần TP.HCM. Tương đương với mỗi năm nơi này cần thêm 7,171,520 m² nhà ở với khoảng 102,450 căn nhà (diện tích 70m²), gần gấp đôi TP.HCM. Đơn vị này cũng chỉ ra hiện Bình Dương có 50,000 chuyên gia, hơn 1,5 triệu người trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên nguồn cầu nhà ở của Bình Dương không dừng lại tại đây.

Dư địa tăng trưởng mạnh

“Tiền chảy về chỗ trũng” và “giá khởi điểm càng thấp tỷ lệ tăng giá càng cao” luôn là quy luật của thị trường BĐS. Sự phát triển của Dĩ An không thua kém vùng giáp ranh Thủ Đức trong khi mức giá bán cao gấp 2,6 lần là cơ sở để nhà đầu tư nhìn thấy khả năng tăng giá của khu vực. Chưa kể ngay trong Bình Dương, mặt bằng giá căn hộ tại một số khu vực như Thuận An cũng đã chạm ngưỡng 45 triệu đồng/m².

Với mức giá trung bình dao động khiêm tốn chỉ 34-35 triệu đồng/m², Dĩ An sẽ còn nhiều dư địa tăng trưởng ngang ngửa với giá đỉnh của Thuận An trong ngắn hạn và dài hạn sẽ tiệm cận với TP.Thủ Đức. Điều này là hoàn toàn có cơ sở khi báo cáo của batdongsan.com.vn chỉ ra, trong giai đoạn 2018 - 2020, giá căn hộ Bình Dương đã tăng 68%, tương đương 23%/năm. Trong giai đoạn 2022 - 2025, Dĩ An đón thêm cú hích gấp rút cho lộ trình lên đô thị loại I cùng những tuyến giao thông huyết mạch như hoàn thiện cầu vượt ngã tư 550, cấp như Quốc Lộ 1K mở rộng lộ giới 54m, DT743 A trở thành đường đô thị lộ giới 25m, DT743B lộ giới 74m, DT743C lộ giới 42m, đại lộ Độc Lập lộ giới 40m,…

Chưa kể nhu cầu ở thực tạo ra thu nhập cho thuê tốt. Theo báo cáo từ batdongsan.com.vn, tỷ suất lợi nhuận căn hộ cao cấp của Bình Dương là 7-9%, cao hơn so với TP.HCM chỉ 5-6%. Đây là cơ sở để nhà đầu tư tại khu vực Dĩ An có thêm bài toán lợi nhuận tại thị trường này.