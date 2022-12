Chỉ cần hai ngày, doanh thu ‘Avatar 2’ đã vượt mặt ‘Avatar 1’

Không nằm ngoài dự đoán, sự trở lại của siêu phẩm Avatar sau 13 năm chờ đợi đang tạo nên một “cơn địa chấn” trên phòng vé toàn cầu. Tại Việt Nam, khán giả đang trong tâm trạng sục sôi và đổ xô ra rạp để có thể trở thành những người được thưởng thức Avatar: The way of water sớm nhất. Sau 1 ngày công chiếu, doanh thu của Avatar phần 2 hiện đã đạt hơn 40 tỉ (theo số liệu của Box Office Việt Nam). Chỉ tính riêng sáng và trưa nay, bom tấn của James Cameron đã thu về hơn 11 tỉ tại thị trường Việt. Bộ phim đang chễm chệ trên vị trí Top 1 doanh thu ngày.

Những con số vẫn đang không ngừng tăng khi hai ngày cuối tuần là dịp thuận lợi để khán giả ra rạp. Theo đánh giá từ phía đơn vị phát hành Avatar: The way of water tại Việt Nam, hết ngày hôm nay, bộ phim dự kiến sẽ vượt mốc doanh thu Avatar 1. Vào năm 2009, Avatar 1 cũng từng thu hút đông đảo khán giả Việt Nam ra rạp thưởng thức. Doanh thu sau 3 tuần khởi chiếu của phim rơi vào khoảng hơn 40 tỉ, xấp xỉ 2 triệu USD, cũng là một kỉ lục phòng vé đáng nể thời bấy giờ. Avatar 1 cũng là bộ phim đầu tiên cán mốc doanh thu 1 triệu USD trong lịch sử phòng vé Việt Nam.

Năm 2022, Avatar: The way of water chỉ cần đúng hai ngày để đạt được thành tích doanh thu của “người tiền nhiệm”. Đây là một tín hiệu tốt cho thị trường, minh chứng cho nhu cầu và thói quen xem phim rạp của người dân Việt Nam ngày một tăng cao, đặc biệt là trong bối cảnh hậu Covid-19. Nhiều chuyên gia phim ảnh Việt dự đoán phần 2 bom tấn Avatar của đạo diễn James Cameron sẽ sớm cán mốc 100 tỉ đồng doanh thu tại rạp Việt chỉ trong vài ngày tới.





Sau 13 năm, hành trình khám phá hành tinh mầu nhiệm Pandora cùng câu chuyện về những cuộc chiến, mối liên hệ giữa con người - thiên nhiên được kiến tạo bởi “bậc thầy” James Cameron dường như vẫn có sức mê hoặc lớn với khán giả Việt Nam. Theo thống kê từ phía đơn vị phát hành, những suất chiếu sớm nhất của Avatar: The way of water có tỉ lệ lấp đầy xấp xỉ 70% ở các rạp trọng điểm, 1 con số hoàn toàn áp đảo so các bom tấn hút khách trước đó là Avengers: Endgame (2019) hay Doctor Strange 2 (2022). Tối qua 16.12, các suất chiếu Avatar: The way of water đều trong tình trạng “cháy vé”.

Lấy bối cảnh hơn một thập kỷ sau các sự kiện của phần phim đầu tiên, Avatar: The way of water tiếp tục câu chuyện về gia đình Sully (Jake, Neytiri và các con của họ). Khi những “người trời” đã quay trở lại Pandora, họ phải rời bỏ quê nhà để giữ an toàn cho gia đình mình, trải qua những trận chiến sinh tử để bảo vệ nhau và sự bình yên của các tộc người Na’vi.

Avatar, với kinh phí sản xuất 237 triệu USD, ra mắt năm 2009 và đến nay vẫn là bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, với doanh thu 2,847 tỉ USD. Avatar: The way of water có kinh phí sản xuất ước tính là 350-400 triệu USD, trở thành bộ phim đắt đỏ nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Đến nay, đạo diễn James Cameron đã ghi hình xong Avatar 3 và một phần của phần 4. Ông cho biết Avatar 2 (Avatar: The way of water) phải thu về ít nhất 2 tỉ USD trên toàn cầu thì chỉ mới hòa vốn. Hiện, bộ phim đã ra rạp tại 44 thị trường quốc tế, thu được 50,4 triệu USD ngay ngày đầu công chiếu, không bao gồm doanh thu ở Trung Quốc.