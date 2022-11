Chỉ nâng cơ sinh học Xline từ Thụy Sĩ mang đến giải pháp trẻ hóa toàn diện

Tiên phong trong lĩnh vực này, phải kể đến thương hiệu chỉ nâng cơ sinh học Xline từ Thụy Sĩ, trong thời gian ngắn với hơn 1,2 triệu sản phẩm chỉ Xline được sử dụng hơn 36 quốc gia cho 150.000 khách hàng.

Căng da mặt với chỉ Xline: Giải pháp trẻ hóa toàn diện

Quy trình phẫu thuật căng da mặt trước đây thường gây khó chịu cho bệnh nhân bởi nó đòi hỏi phải gây mê toàn thân trong quá trình thực hiện:

· Ưu điểm: kết quả ấn tượng, gương mặt trẻ trung, đầy sức sống

· Nhược điểm: thời gian phục hồi lâu, kèm theo nhiều rủi ro và các biến chứng khác.

Hiện nay, căng da bằng chỉ được xem là phương pháp trẻ hóa toàn diện:

· Bác sĩ thường sẽ chọn sử dụng các loại chỉ gai từ thành phần PDO (Polydioxanone) bởi độ an toàn và hiệu quả cao. Chỉ PDO là chỉ sinh học, tự tiêu trong cơ thể sau quá trình sử dụng, thích hợp trẻ hóa và nâng đỡ vùng da chảy xệ trên khuôn mặt.

· Quy trình thực hiện đơn giản, nhanh chóng, an toàn, ít rủi ro.

· Chi phí tiết kiệm hơn.

· Phục hồi nhanh.

Trên thị trường, hiện có rất nhiều các đơn vị cung cấp các loại chỉ đơn PDO, chỉ gai PDO, chỉ xoắn PDO... mà hiệu quả trẻ hóa da thường tối đa 1 - 2 năm.

Với sự đầu tư nghiêm túc trong nghiên cứu và cải tiến sản phẩm, thương hiệu chỉ thẩm mỹ sinh học Xline từ Thụy Sĩ đã khẳng định vị thế của mình với những đặc điểm vượt trội sau:

· Công nghệ chỉ Xline là tân tiến và ưu việt: mang lại hiệu quả nâng cơ rõ rệt với quy trình đơn giản, giúp cử động khuôn mặt mềm mại tự nhiên, không đơ cứng khi vừa căng chỉ xong.

· Chủng loại chỉ Xline đa dạng, được thiết kế đặc biệt phù hợp cho từng chỉ định nâng chỉ khác nhau.

· An toàn: Xline là dòng chỉ an toàn với 100% polymer nguyên chất, có khả năng phân hủy thành nước và carbon trong cơ thể, được CE chứng nhận về chất lượng, độ an toàn và đảm bảo các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn FDA.

· Bền chắc và hiệu quả kéo dài: dòng chỉ Xline có khả năng chịu lực co kéo và đàn hồi tốt, đặc biệt hiệu quả trẻ hóa hơn so với dòng chỉ khác.

· Chỉ Xline có chất lượng cao với tiêu chuẩn Thụy Sĩ, giá cả hợp lý.

Kỹ thuật nâng cơ và căng da bằng chỉ tiên tiến của Xline chính là chìa khóa thành công

Theo IFAAS (Hội viên quốc tế về khoa học thẩm mỹ nâng cao), cho biết: “Người thực hiện căng chỉ phải nắm rõ kiến thức về giải phẫu khuôn mặt để luồn sâu các sợi chỉ chính xác, tránh gây ra những tổn thương, bầm tím cho khách hàng. Chất liệu và đặc tính của các sợi chỉ sinh học cũng đóng vai trò quan trọng đến kết quả và hiệu quả nâng cơ trẻ hóa”.

Hiện tại, thương hiệu Xline sở hữu rất nhiều phát minh vượt bậc cùng các kỹ thuật nâng cơ bằng chỉ tiên tiến nhất giúp cho các bác sĩ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức điều trị cho khách hàng, đồng thời mang đến hiệu quả trẻ hóa vượt trội so với các phương pháp căng chỉ trước đây.

Các dòng chỉ Xline cũng đa dạng về hình dạng, kích thước chỉ cũng như độ dài chỉ để lựa chọn: Mono, Screw, Filler, COG… có thể được các bác sĩ ứng dụng linh hoạt, để trẻ hóa da và nâng đỡ nhiều phần mô chảy xệ, bao gồm các khu vực:

· Gian mày.

· Vùng dưới mắt.





· Vùng trán.

· Rãnh mũi má

· Vùng cổ.

· Viền hàm.

· Vết chân chim.

· Nọng cằm.

· Vùng đùi.

· Vùng ngực.

· Rạn da.

· Mũi.

· Vùng mông.

Xline cam kết đồng hành cùng bác sĩ và bệnh nhân trong quá trình căng da bằng chỉ

Tại Việt Nam, Minh Khương Group trở thành đơn vị phân phối chính thức và độc quyền các dòng sản phẩm Dược mỹ phẩm của Tập đoàn Dược phẩm châu Âu Xcelens International:

· Xline Threads - Chỉ thẩm mỹ sinh học châu Âu tiên phong tại Việt Nam.

· Xcelens - Phân phối các sản phẩm Filler & Skin Booster cho thẩm mỹ nội khoa.

Gần đây nhất, ngày 21.11.2022, “Hội thảo trẻ hóa toàn diện khuôn mặt với chỉ căng da và chất làm đầy” do Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và nhãn hàng Xline - Xcelens phối hợp tổ chức có sự tham gia của PGS-TS-BS Lê Hành - Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam (VSAPS) và Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM (HSAPS) làm chủ tọa cùng hơn 300 bác sĩ chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ và da liễu tại Việt Nam, các bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ quốc tế từ Thụy Sĩ.

Và tại lớp “hands-on trên xác tươi” vào ngày 22 - 23.11.2022 , các bác sĩ Việt Nam đã có cơ hội thực hành tách lớp da, xem mạch máu và cơ, cấy chỉ và tiêm filler trên xác tươi trước khi thực hiện trên khách hàng thực tế.

Đại diện Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch đánh giá rất cao các công trình nghiên cứu về ứng dụng chỉ căng da và chất làm đầy thế hệ mới trong thẩm mỹ nội khoa được công bố. “Điều này đã tạo ra một bước tiến mới trong ngành thẩm mỹ không xâm lấn trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các bác sĩ có cơ hội tiếp cận và sử dụng các dòng chỉ Xline tiên tiến và bền chắc bậc nhất thế giới để mang đến hiệu quả trẻ hóa cao với chi phí hợp lý cho khách hàng”, ông cho biết thêm.