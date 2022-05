Chỉ số chống tham nhũng của Bình Dương tăng vọt

Ngày 10.5, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2021.

Một trong những “hiện tượng” trong Báo cáo PAPI 2021 là tỉnh Bình Dương, khi tỉnh này vượt lên dẫn đầu 3 trong 8 chỉ số nội dung được chấm điểm, gồm: công khai minh bạch (6,25/10); trách nhiệm giải trình với người dân (4,72/10); kiểm soát tham nhũng khu vực công (8,15/10).

Các điểm số của Bình Dương cũng tăng đáng kể so với chính tỉnh này ở các năm trước. Trong cả 3 chỉ số nêu trên, Bình Dương đều đứng đầu về mức tăng so với năm trước đó. Có chỉ số, Bình Dương là địa phương duy nhất trong cả nước có mức điểm tăng so với năm 2020 (chỉ số về trách nhiệm giải trình với người dân).

So với 5 năm trước (năm 2016), điểm số kiểm soát tham nhũng khu vực công của Bình Dương đã tăng tới 3,84 điểm trên thang điểm 10 - một khoảng cách rất lớn.

Theo báo cáo vừa được công bố, về chỉ số công khai minh bạch, tất cả các tỉnh, thành đều có điểm số thấp (từ 4,2 - 6,5 điểm). 13 tỉnh thành có mức điểm cải thiện đáng kể (mức tăng trên 5%) nhưng có tới 23 tỉnh, thành bị giảm điểm so với 2020.

Ngoài Bình Dương thì Bạc Liêu, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Khánh Hòa… là những địa phương tăng điểm đáng kể trong chỉ số công khai minh bạch so với năm 2020.

Trong khi đó, với chỉ số kiểm soát tham nhũng khu vực công, ngoài Bình Dương thì Hải Phòng, Lạng Sơn, Lâm Đồng là những tỉnh có mức điểm tăng cao so với năm 2020.





Về chỉ số tổng hợp PAPI 2021, Bình Dương cũng vượt lên vị trí thứ 2 cả nước với điểm tổng hợp là 47,178, chỉ đứng sau Thừa Thiên - Huế với mức điểm 48,059 điểm.

Đây là sự thay đổi đáng kể khi trong suốt 5 năm trước đó (từ năm 2016), Bình Dương luôn là tỉnh có điểm số PAPI tổng hợp thuộc nhóm thấp nhất hoặc trung bình thấp (chỉ năm 2019 Bình Dương vào nhóm trung bình cao).

Liên quan tới phòng, chống tham nhũng tại Bình Dương, đáng lưu ý là trong năm 2021, đương kim Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam đã bị T.Ư Đảng cách tất cả các chức vụ trong cả 3 nhiệm kỳ từ 2010 tới 2025. Ông Nam cũng là Ủy viên T.Ư đương nhiệm đầu tiên của nhiệm kỳ XIII bị kỷ luật.

Sau đó, ông Trần Văn Nam cùng hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã bị khởi tố, bắt giam và truy tố trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương) và một số đơn vị liên quan.

Theo cơ quan điều tra, vụ án này đã gây thất thoát cho nhà nước số tiền 1.850 tỉ đồng, thông qua việc chuyển giao quyền sử dụng đất tại 2 khu "đất vàng": khu đất 145 ha và khu đất 43 ha có vị trí đắc địa ở Bình Dương.