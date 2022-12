'Chị Tư Wednesday' du ngoạn Việt Nam

Kể từ khi bộ phim được ra mắt trên toàn cầu (23.11), Wednesday đã dẫn đầu vị trí số 1 tại 93 quốc gia trên Bảng xếp hạng Top 10 phim truyền hình (trên nền tảng phát hành) với 341,23 giờ xem trong tuần đầu tiên.

Tại Việt Nam, Wednesday vươn lên vị trí số 1 trong Top 10 phim truyền hình suốt 2 tuần ngay sau khi phát hành. Phim cũng gây sốt mạng xã hội với biệt danh “chị Tư” - biệt danh thân mật mà fan Việt đặt cho nhân vật Wednesday Addams (Jenna Ortega).

Trong tập 4, Wednesday Addams đã chiếm trọn spotlight nhờ điệu nhảy ấn tượng tại lễ hội Rave'N của Học viện Nevermore. Theo nữ diễn viên Jenna Ortega, cô đã tự biên đạo điệu nhảy đó: “Vũ điệu này được lấy cảm hứng từ Siouxsie Sioux, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant và các phân cảnh từ những điệu nhảy mang phong cách goth trong các câu lạc bộ những năm 1980”, trong đó chính Lisa Loring là nữ diễn viên đóng vai cô bé Wednesday 6 tuổi trong thập niên 1970.





Trên TikTok, phong cách và điệu nhảy độc lạ của Wednesday khiến người hâm mộ mê mẩn tái hiện, từ những nhà sáng tạo nội dung đến các ngôi sao hàng đầu. Linh Ngọc Đàm - một vlogger nổi tiếng của Việt Nam, đã thu hút 5 triệu lượt xem trong video cosplay thành “Chị Tư Wednesday" TikTok kết hợp với chuyên gia trang điểm nổi tiếng, Ty Lê.

Không chỉ vậy, những bộ tranh sáng tạo về Wednesday của các họa sĩ Việt Nam cũng khiến khán giả thích thú. Trong đó, không thể không kể đến bộ tranh độc đáo của Lê Ích Anh (nghệ danh là Pao) - một họa sĩ Việt trẻ tuổi, người từng được biết đến với tác phẩm đưa Stranger Things vào bối cảnh Việt Nam đầy hoài niệm.

Ích Anh đã khiến khán giả vô cùng háo hức khi cho ra mắt bộ tranh mới phác họa lại câu chuyện của nhân vật Wednesday tại Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam) - hai điểm đến nổi tiếng ở Việt Nam. “Ý tưởng của bộ tranh này đến từ sự yêu thích của mình đối với bộ phim Addams Family nói chung và với nhân vật Wednesday nói riêng. Mình rất yêu thích và được truyền cảm hứng rất nhiều từ những tác phẩm ảnh của anh Nguyễn Minh Đức (duc.rdb) về Hội An, Đà Nẵng và đó cũng là lý do mình quyết định bắt tay thực hiện ý tưởng này ngay và luôn khi phim Wednesday được phát hành, với sự yêu thích nhân vật, đồng thời mong muốn truyền cảm hứng để mọi người biết đến Hội An và Đà Nẵng nhiều hơn”, Lê Ích Anh hào hứng.