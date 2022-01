Chia sẻ hữu ích dành cho phụ huynh tại Talkshow về ‘Không gian mạng an toàn’

Trong buổi iParent Talkshow, các khách mời là MC Thanh Thảo Hugo, anh Lê Yên Thanh - Giám đốc Công ty Phenikaa MaaS và anh Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc tuyển sinh iSMART Online School kiêm Giám đốc tuyển sinh IvyPrep Education khu vực miền Nam đã có những chia sẻ hữu ích về phương pháp giúp con sử dụng Internet một cách an toàn.

Những “nguy cơ” từ môi trường mạng không an toàn đối với học sinh Tiểu học

Anh Lê Yên Thanh chia sẻ “Trẻ em là đối tượng hàng đầu của kẻ xấu trên không gian mạng”. Đó là do các bạn vẫn chưa được trang bị các kỹ năng để tự bảo vệ trước những điều tiêu cực từ môi trường mạng.

Anh cũng cung cấp cho Phụ huynh bốn hình thức tấn công chính của các hacker là: Cài phần mềm độc hại khi trẻ tải game/ứng dụng; Lừa thanh toán tiền trong các trò chơi điện tử; Yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân; Đánh cắp mật khẩu.

Cha mẹ cần trang bị kỹ năng cần thiết để con tự bảo vệ mình trước những cám dỗ từ môi trường mạng

“Lo lắng của ba mẹ về vấn đề an ninh mạng là chính đáng nhưng không thể ngăn cản con tiếp cận với những lợi ích từ môi trường số. Thay vào đó, ba mẹ phải biết cách đồng hành, hướng dẫn con sử dụng mạng Internet sao cho an toàn, hợp lý và thông minh” - Đó là những nhận xét của MC Thanh Thảo.

Theo anh Nguyễn Thanh Tâm, hai kỹ năng quan trọng nhất mà cha mẹ cần trang bị cho con là: Kỹ năng chọn lọc thông tin phù hợp lứa tuổi và biết cách kiểm chứng thông tin; Kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân.





Với câu hỏi “Làm thế nào để con nhận biết những trang web độc hại mà con không nên tiếp cận?” từ MC Thanh Thảo, anh Lê Yên Thanh đã cung cấp cho các bậc Phụ huynh các cách xác định như sau: Nội dung chữ và hình ảnh không phù hợp/ Website có nhiều quảng cáo/ Website bị cảnh báo an toàn bảo mật bởi trình duyệt/ Website không có thông tin pháp nhân rõ ràng.

Bên cạnh đó, khi các em học sinh hiện nay chủ yếu là học online, cha mẹ cũng cần biết cách lựa chọn chương trình học trực tuyến đảm bảo an toàn. Anh Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ quan điểm: “Một chương trình học trực tuyến hiệu quả và an toàn với học sinh cần có Nội dung bài học, Giáo viên dạy học thu hút để con hứng thú và tập trung học, từ đó hạn chế việc con dùng thời gian học để làm việc riêng. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần lựa chọn trường học có phần mềm/hệ thống để có thể theo sát tiến độ học tập của con. Khi thiết kế chương trình học trực tuyến cho các học sinh của iSMART Online School, nhà trường đã phải tìm hiểu rất kỹ về vấn đề an ninh mạng song song với nội dung học, để từ đó xây dựng lên 1 hệ thống học tập và chương trình học phù hợp, hấp dẫn và an toàn đối với lứa tuổi Tiểu học. Các em học sinh được học qua hệ thống học tập bảo mật an toàn để tránh kẻ xấu tham gia vào các lớp học để truyền đạt thông tin xấu. Ngoài ra, cha mẹ cũng nhận được báo cáo về thời gian con sử dụng hệ thống và tiến độ học tập của con”.

Các khách mời trong chương trình đều có chung nhận thức là môi trường mạng luôn tồn tại hai mặt tốt xấu. Cha mẹ cần phải trang bị cho con những kỹ năng cần thiết để con tránh xa mặt tiêu cực từ mạng Internet. Tuy nhiên, sự đồng hành thường xuyên của cha mẹ vẫn là vô cùng cần thiết để đảm bảo con luôn có một không gian mạng an toàn.

Chương trình thuộc chuỗi iParent Talkshow: Ba mẹ hiện đại - Dạy con thời 4.0 - Chương trình trò chuyện cùng các chuyên gia để trang bị những kỹ năng cần thiết cho ba mẹ đồng hành cùng con trong thời đại 4.0.

iParent talkshow 4 sẽ được diễn ra vào 20:00 - 20.01.2022 trên Báo Thanh Niên với chủ đề: Gặp gỡ chuyên gia sức khỏe - Bảo vệ toàn diện cho con khi học trực tuyến. Phụ huynh đăng ký và gửi câu hỏi cho các chuyên gia tại: https://iparent.onlineschool.ismart.edu.vn/