Chiêu trò rút ruột tiền nhà đầu tư của các sàn tiền ảo

Liên quan vụ Công an TP.HCM triệt phá sàn tiền ảo chiếm đoạt hàng triệu USD của nhà đầu tư do Trần Minh Tuấn (tức Tony Trần, 36 tuổi); Hán Hữu Hải (tức Mr Henrry, 35 tuổi) và Trần Lê Phạm Trung (tức Evans Trung Trần, 34 tuổi) cầm đầu. Sáng 30.12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra, đồng thời tiến hành truy bắt hàng loạt đồng phạm là "chuyên gia đọc lệnh", "leader", đại lý... liên quan đường dây này.

Ba nghi phạm nói trên đã bị PC02 bắt giữ vào ngày 28.12, điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" thông qua các sàn tiền ảo bioption.org, winrich.club và wintop1.com.

Mua bảo hiểm được hoàn tiền nếu thua lỗ!

Tại CQĐT, nghi phạm Hán Hữu Hải khai nhận có quen biết Trần Lê Phạm Trung khi cùng đầu tư vào sàn tiền ảo năm 2018. Đến tháng 4.2021, Hải bàn với Trung hợp tác tạo đường link trang web winrich.club và wintop1.com để tạo ra sàn giao dịch điện tử, với mục đích chiếm đoạt tài sản của những người tham gia.

Để tham gia sàn giao dịch điện tử trên, Hải và Trung yêu cầu nhà đầu tư (NĐT) sử dụng số tài khoản của các ngân hàng mua USD trên các sàn Binance, C98… rồi chuyển sang USDT (1USDT=1 USD) trên ví cá nhân, sau đó chuyển USDT vào ví Binance của Hải. Tiếp đến, Hải đưa thông tin để lập trình viên quy đổi số tiền USDT sang đồng Gold trên sàn giao dịch điện tử winrich.club và wintop1.com.

Với 2 cách thức tham gia, một là NĐT chơi tự do, khách tự chơi ăn thua trực tiếp nhưng rủi ro cao; cách thứ 2 là NĐT mua bảo hiểm để được hoàn lại tiền lại nếu thua nhưng giới hạn số lần thua mỗi ngày và mỗi tuần.

Nếu nhà đầu tư thắng nhiều Gold và muốn rút thì đặt lệnh rút tiền để Hải báo kỹ thuật chuyển từ Gold sang USDT, sau đó sẽ chuyển vào ví NĐT để NĐT tự rút. Nhưng Hải cố ý đặt lệnh khó rút tiền nên chẳng có NĐT, đại lý, leader nào rút được tiền.

Thua lỗ nhưng không chi trả cho nhà đầu tư

Riêng sàn wintop1.com thì Hải khai với công an rằng giao dịch bằng USD, còn đồng USDT thực tế chuyển vào ví của Hải trên các sàn giao dịch điện tử như Binance, Trust. Từ đó, Hải và đồng bọn chia sẻ lợi nhuận với nhau. Cụ thể, người cung cấp đường link để mở 2 sàn trên có tên là Vinh (chưa rõ lai lịch) hưởng 30%, Hải hưởng 30%, Trung hưởng 15%, còn lại các leader và đại lý hưởng 25% trên tổng số lợi nhuận hàng tháng.





Đáng chú ý, tính đến ngày 26.9, sàn winrich.club của Hải và đồng bọn thua lỗ 2.600.000 Gold tương đương 2.600.000 USDT (tức 2,6 triệu USD) nhưng nhóm này không chi trả cho NĐT. Thực tế USDT vẫn nằm trong ví của Hải, Hải rút ra chi trả cho leader chưa rõ lai lịch, chia cho Vinh (chưa rõ lai lịch) 30%, Trung được chia khoảng 500 triệu đồng, Hải chiếm đoạt 5 tỉ đồng.

Đến tháng 10.2021, khi Bộ Công an đang tiến hành truy vết những sàn điện tử trái pháp luật nên Hải cùng đồng bọn đã khóa sàn và chiếm đoạt hết số tiền trong tài khoản của các NĐT. Qua đấu tranh, Hán Hữu Hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại CQĐT, nghi can Trần Lê Phạm Trung cũng khai nhận, khoảng tháng 4.2021, Hải gặp Trung bàn bạc sẽ lấy đường link của một người tên Vinh (chưa rõ lai lịch) về làm trang web winrich.club và wintop1.com để kinh doanh tiền ảo. Khi số tiền các NĐT đạt đến yêu cầu sẽ khóa sàn để chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Trung khai, việc lấy đường link trang web winrich.club và wintop1.com là của Hải, còn nghi phạm Trung chỉ có trách nhiệm phát triển thị trường, quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm nhà đầu tư, leader và các đại lý để thu lợi nhuận.

Trong quá trình làm việc, Hán Hữu Hải giao nộp 4 điện thoại di động, Trung giao nộp 2 điện thoại di động dùng cho hoạt động giao dịch của 2 sàn này.

Hiện công an đang điều tra mở rộng đường dây tiền ảo nói trên.