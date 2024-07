Chính thức lộ diện Top 20 xuất sắc của cuộc thi làm phim ngắn Vietnamese

Lộ diện những ứng cử viên hàng đầu

Chính thức phát động từ ngày 22.5.2024, sau 1,5 tháng nhận bài dự thi, cuộc thi làm phim ngắn Vietnamese do Báo Thanh Niên phối hợp cùng SanDisk Việt Nam tổ chức đã tìm ra 20 tác phẩm xuất sắc bước vào vòng chung khảo.

Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh, giáo dục, kỹ thuật sản xuất phim,… đã thực hiện chấm điểm độc lập dựa trên các tiêu chí gồm: Tác phẩm phù hợp với chủ đề, trong đó có tính bản địa, sự độc đáo trong triển khai ý tưởng, tiệm cận ngôn ngữ điện ảnh thế giới; phim dự thi có tính nhân văn, tạo sự lay động; diễn xuất chân thật của diễn viên; lời thoại, hình ảnh phù hợp thuần phong mỹ tục; chất lượng góc máy, bố cục, kỹ thuật, kỹ xảo…

Kết quả, 20 tác phẩm xuất sắc dưới đây đã chính thức bước tiếp vào vòng chung khảo, cạnh tranh các giải thưởng quan trọng trong khuôn khổ cuộc thi.

1. Ngũ cung âm - Tác giả/Nhóm tác giả: Đinh Hoàng Long

2. Khoảng cách - Tác giả/Nhóm tác giả: Thanh Bạch - Thanh Tú

3. Exit - Lối thoát - Tác giả/Nhóm tác giả: Lê Bá Anh Vũ

4. Ngày không còn ba - Tác giả/Nhóm tác giả: Hà Đăng Thành

5. Tận chân trời - Tác giả/Nhóm tác giả: Nguyễn Mai Thuỷ Tiên

6. Chuyện ruồi bu - Tác giả/Nhóm tác giả: Nguyễn Vũ Trung Kiên

7. Cascadeur - Tác giả/Nhóm tác giả: Nguyễn Phú Hậu

8. Đầu ngọn lửa - Tác giả/Nhóm tác giả: Trương Hồng Vỹ

9. Mộng - Tác giả/Nhóm tác giả: Hùng Trần

10. Cây sào gãy - Tác giả/Nhóm tác giả: Thái Tấn Lợi

11. Tôi nghe thấy được sự im lặng - Tác giả/Nhóm tác giả: Ngân Thanh

12. Người liên lạc - Tác giả/Nhóm tác giả: Trần Thị Hoài Anh

13. Thanh âm - Tác giả/Nhóm tác giả: Son Hai Production

14. Bên bờ biển - Tác giả/Nhóm tác giả: KAO Team

15. Thương - Tác giả/Nhóm tác giả: N2's Memories Studio

16. Cánh diều bay lưng trời (Dream Kite) - Tác giả/Nhóm tác giả: Ninh Le

17. Xế chiều - Tác giả/Nhóm tác giả: Nhóm Những Đứa Trẻ Khờ

18. Chuyến đi cuối cùng - Tác giả/Nhóm tác giả: Nguyễn Đoàn Quang Vinh

19. Giao thừa - Tác giả/Nhóm tác giả: Đào Hoàng Duy

20. Slepper Effect - Tác giả/Nhóm tác giả: Triệu Quạ Đen.

Một Việt Nam sống động, trọn vẹn từng cảm xúc đẹp

Theo đánh giá của ban giám khảo vòng sơ loại, các tác phẩm trong Top 20 đã thể hiện rất tốt ngôn ngữ điện ảnh trong phạm vi hạn hẹp về mặt thời gian của phim ngắn, kỹ thuật quay, dựng và diễn xuất của diễn viên vô cùng ấn tượng.

Dấu ấn đặc biệt nhất mà Top 20 đã mang lại có lẽ là thông điệp và câu chuyện ấn tượng trong mỗi bộ phim. Qua góc nhìn của các tác giả trẻ, Việt Nam hiện lên sống động với vô vàn cảm xúc đặc biệt và những giá trị nhân văn tiêu biểu đã được cả dân tộc gìn giữ, tôn vinh. Đó là nghệ thuật sân khấu được khéo léo gói trong một chuyện tình nhiều day dứt của tác phẩm Ngũ cung âm, là câu chuyện về mất mát và giá trị của sự lạc quan, niềm hi vọng sống trong tác phẩm Tận chân trời,…

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề nóng hổi, thu hút sự quan tâm của xã hội cũng được truyền tải một cách khéo léo qua ngôn ngữ điện ảnh. Có thể kể đến như nạn dùng xung điện, kích điện đánh bắt thủy sản trong tác phẩm Cây sào gãy hay hậu quả của bom đạn chiến tranh để lại trong tác phẩm Cánh diều bay lưng trời…

Đón chờ nhiều bất ngờ tại lễ trao giải cuộc thi

Top 20 của cuộc thi làm phim ngắn Vietnamese đã được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Báo Thanh Niên, bao gồm thanhnien.vn, Fanpage Facebook Báo Thanh Niên và kênh Youtube iHayTV. Ngay từ bây giờ, các khán giả có thể theo dõi, để lại bình luận và tương tác để giúp các tác phẩm có cơ hội giành giải Phim ngắn được yêu thích nhất.

Ngoài ra, các giải thưởng chính thức của cuộc thi như Phim ngắn xuất sắc nhất, Phim ngắn sáng tạo nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất, Diễn viên xuất sắc nhất… sẽ được hội đồng giám khảo gồm Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Đạo diễn - Nhà sản xuất Lý Hải, Diễn viên - Nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp, Nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên lựa chọn từ Top 20 và công bố chính thức tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi diễn ra vào ngày 20.7.2024 tại Rạp chiếu phim MEGA GS (19 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP.HCM).

Hàng loạt cái tên hàng đầu của làng điện ảnh Việt Nam như Đạo diễn - Nhà sản xuất Lý Hải, Diễn viên - Nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp, Diễn viên Thúy Ngân, Diễn viên Khôi Trần, Ca sĩ Phương Thanh, Nghệ sĩ Quyền Linh… sẽ có mặt tại lễ trao giải, hứa hẹn tạo nên một sự kiện điện ảnh nhiều dấu ấn.