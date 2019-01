Phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng chủ động tham mưu, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; coi trọng hơn nữa xây dựng khu vực phòng thủ quân khu và các tỉnh, thành phố vững chắc; thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn trọng điểm, biên giới, biển đảo.

Toàn quân cần làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của toàn dân đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về điều chỉnh tổ chức quân đội gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nhấn mạnh đây là chủ trương lớn, hệ trọng và cũng rất nhạy cảm, khi thực hiện sẽ tác động rất lớn đến toàn bộ hoạt động của các tổ chức và trạng thái tâm lý, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn quân, gắn liền với sức mạnh chiến đấu của quân đội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Những nơi nào cần thiết và đã chín muồi thì đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trước mắt, tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế cơ quan chiến lược, chiến dịch, hệ thống nhà trường, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp kinh tế thuần túy về dịch vụ, thương mại.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, phải đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có môi trường văn hóa lành mạnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, không để tiêu cực, tệ nạn từ bên ngoài xâm nhập, tác động vào nội bộ quân đội.