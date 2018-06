Sự thật bị xuyên tạc, lòng yêu nước bị lợi dụng

tin liên quan Tổng bí thư: 'Không ai dại trao đất cho người nước ngoài để vào gây rối'

Tiếp xúc cử tri các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy (Hà Nội) trong ngày 17.6, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thẳng thắn đề cập 2 dự án luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (luật Đặc khu) và luật An ninh mạng đã bị các phần tử chống đối lợi dụng kích động biểu tình, gây rối, chống phá nhà nước.

Tổng bí thư cho biết vừa qua, nhân sự quan tâm của dư luận đối với 2 dự án luật trên, nhiều phần tử chống đối, phá hoại lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động, gây rối. “Tại nhiều địa phương như Bình Thuận, tình hình rất nghiêm trọng”, Tổng bí thư nhận xét.

Không ai dại dột trao đất cho nước ngoài để vào gây rối

Về luật Đặc khu, Tổng bí thư cho biết trên thế giới có nhiều nước có đặc khu kinh tế. Phát triển đặc khu kinh tế là một cách để thu hút đầu tư của nước ngoài, thí điểm cơ chế mới. Chủ trương nhất quán là vừa phát huy được sức mạnh trong và ngoài nước, nhưng vẫn phải giữ được độc lập, chủ quyền.

Theo Tổng bí thư, chủ trương xây dựng và phát triển các đặc khu kinh tế đã có từ lâu. Từ những năm 90 của thế kỷ trước, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đi khảo sát khu vực Vân Phong (Khánh Hòa). Từ đó tới nay, chúng ta cũng đã nghiên cứu nhiều lần, học tập kinh nghiệm của nhiều nước. Việc xây dựng các đặc khu kinh tế cũng đã được đề cập trong các nghị quyết đại hội Đảng, Hiến pháp, các nghị quyết của T.Ư Đảng...

Tuy nhiên, Tổng bí thư cũng khẳng định, việc thiết kế đặc khu ở mỗi nước, mỗi nơi, mỗi khu vực một khác, hơn nữa đây là vấn đề mới, khó và nhạy cảm nên phải làm rất thận trọng. “Vừa rồi, chúng ta đã làm rất thận trọng, thảo luận qua mấy kỳ họp, thống nhất tương đối cao và dự định sẽ thông qua tại kỳ họp vừa rồi. Tuy nhiên, khi có một số ý kiến đóng góp của các vị lão thành cách mạng, các trí thức trong và ngoài nước thì Đảng, Nhà nước và Quốc hội (QH) thấy rằng phải lắng nghe, tiếp thu nên đã quyết định thay đổi chương trình, chưa thông qua tại kỳ họp này để có thời gian tiếp tục hoàn thiện”, Tổng bí thư khẳng định và cho biết ngay từ tối 8.6, Đảng, Nhà nước đã quyết định cho dừng thông qua luật Đặc khu. Thế nhưng, đến ngày 10 - 11.6, vẫn có nhiều người bị kích động đi biểu tình phản đối dự luật này. “Chứng tỏ việc này là có ý đồ cả”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Đề cập tới quy định thời hạn cho thuê đất đến 99 năm với những trường hợp đặc biệt trong dự thảo luật gây băn khoăn trong thời gian qua, Tổng bí thư giải thích: “Đây không phải là giao đất cho nước A, nước B để người ta vào tự do mà là theo từng dự án đầu tư cụ thể. Hiện nay, pháp luật của ta quy định thời gian cho thuê đất không quá 70 năm, nhưng do đây là đặc khu kinh tế nên ban đầu mới dự kiến là cho thuê đến 99 năm nhưng phải qua rất nhiều quy trình, Thủ tướng phê duyệt mới được làm”. Tổng bí thư cho rằng các phần tử đã lợi dụng quy định này, tuyên truyền rằng để Trung Quốc vào đặc khu 99 năm thì mất nước, nhằm kích động người dân. “Rõ ràng sự thật đã bị xuyên tạc, cố ý kích động, chống đối, phá hoại. Không ai dại dột trao đất cho người nước ngoài để vào đây làm rối mình”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Không kiểm soát thì rất nguy hiểm

Liên quan tới luật An ninh mạng vừa được thông qua, Tổng bí thư cho biết nhiều đối tượng xấu cũng đã lợi dụng luật này để kích động người dân gần đây. Thực tế là trên thế giới, nhiều nước cũng đã ban hành luật về an ninh mạng. Theo Tổng bí thư, cách mạng công nghệ 4.0 mang lại nhiều mặt tích cực, khoa học công nghệ phát triển cao, nhưng mạng xã hội cũng rất khó quản lý. Hiện nay, VN có hơn 40 triệu người sử dụng mạng xã hội. Mặt tích cực của mạng xã hội là thông tin rất nhanh, nhiều, đa dạng, nhiều chiều song nhiều phần tử phản động, chống đối cũng thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, chống đối Đảng và Nhà nước. Do đó, theo Tổng bí thư, cần phải có luật để bảo vệ chế độ, không thể để ai muốn nói gì thì nói, chửi ai thì chửi, xuyên tạc gì thì xuyên tạc.

tin liên quan Chưa có thông tin Google, Facebook rời Việt Nam do luật An ninh mạng “Lợi thì rất lợi nhưng nếu không cảnh giác, không kiểm soát thì rất nguy hiểm”, Tổng bí thư nói và cho rằng VN không nuông chiều tiêu cực, che giấu tiêu cực nhưng để những phần tử xấu lợi dụng chống tiêu cực để kích động, chống chế độ thì sẽ mất nước, mất chế độ. Do đó, cần phải có luật để bảo vệ an ninh mạng, an ninh quốc gia và quyền công dân. “Lợi thì rất lợi nhưng nếu không cảnh giác, không kiểm soát thì rất nguy hiểm”, Tổng bí thư nói và cho rằng VN không nuông chiều tiêu cực, che giấu tiêu cực nhưng để những phần tử xấu lợi dụng chống tiêu cực để kích động, chống chế độ thì sẽ mất nước, mất chế độ. Do đó, cần phải có luật để bảo vệ an ninh mạng, an ninh quốc gia và quyền công dân.

Về vấn đề chống tham nhũng được nhiều cử tri quan tâm đề cập, Tổng bí thư cho biết, đây là vấn đề mà hầu như kỳ tiếp xúc cử tri nào cũng đề cập. Theo Tổng bí thư, tại kỳ họp vừa rồi, QH cũng thảo luận về luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, theo đó, có 2 nội dung khó và lớn. Thứ nhất là không chỉ phòng chống tham nhũng khu vực công mà còn mở rộng ra khu vực tư nhân. Vấn đề này QH vẫn đang thảo luận nhưng đa số có vẻ tán thành theo hướng mở rộng, không loại trừ khu vực nào.

Về vấn đề kê khai tài sản, theo Tổng bí thư: “Vấn đề là kê khai có đúng, có chính xác, trung thực không, có công khai hay không, có ai kiểm tra giám sát để bảo đảm anh kê khai đúng hay không”. Tổng bí thư cho biết, kỳ họp vừa rồi, QH vẫn đang tiếp tục thảo luận để hoàn thiện dự thảo luật này, mong các cử tri tiếp tục tham gia ý kiến để hoàn thiện dự luật để thông qua tại kỳ họp sắp tới.