Chờ đợi gì ở VCK U.23 châu Á?

Ai cản được Hàn Quốc ?

Trong 4 lần tổ chức của VCK U.23 châu Á trước đây, chức vô địch liên tục xoay tua từ Iraq (2013), Nhật Bản (2016), Uzbekistan (2018), Hàn Quốc (2020), nghĩa là chưa có một đội bóng mạnh nào thống trị tuyệt đối. Lần này dù trên lý thuyết, trang chủ của AFC cũng như giới chuyên môn vẫn đánh giá cao ĐKVĐ Hàn Quốc, nhưng cũng có không ít dự báo cho rằng rất có thể ngôi vô địch sẽ lại đổi chủ.

Sở dĩ U.23 Hàn Quốc được đánh giá cao vì họ mang đến đội hình cực mạnh so với lần đăng quang năm 2020. Với sự dẫn dắt của HLV Hwang Sun-hong, nằm cùng bảng C với 3 đội từ khu vực Đông Nam Á là U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan và U.23 Malaysia, đội bóng xứ sở kim chi được đánh giá là ứng viên nặng ký giành 1 trong 2 suất chính trong bảng vào vòng tứ kết và đi xa hơn nữa. Với đội hình toàn ngôi sao hàng đầu đang thi đấu tại giải K-League cùng 3 cầu thủ đang chơi tại châu Âu là tài năng trẻ đang lên Lee Kang-in (21 tuổi, CLB Mallorca ở La Liga, Tây Ban Nha), Hong Hyun-seok (22 tuổi, CLB LASK ở Áo) và Jeong Sang-bin (20 tuổi từ Grasshoppers, Thụy Sĩ) cùng chân sút Oh Se-hun (23 tuổi, đang chơi ở Nhật Bản cho CLB Shimizu S-Pulse), rõ ràng khó đội nào sánh được về chất lượng đội hình. Tại vòng loại, U.23 Hàn Quốc toàn thắng 3 trận, ghi đến 14 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Họ cũng là đội duy nhất đến nay vào đến bán kết cả 4 lần, vô địch năm 2020, á quân năm 2016 và 2 lần xếp hạng tư năm 2013, 2018.

Tại VCK U.23 châu Á năm nay, U.23 Nhật Bản sử dụng đội hình chỉ toàn cầu thủ U.21 tranh tài, trong khi Ả Rập Xê Út và UAE có thể là ẩn số thú vị ở cuộc đua ngôi vô địch. Cả 2 đội khu vực Tây Á này sử dụng toàn bộ cầu thủ ở trong nước, nhưng đã tập trung và tập luyện từ nhiều tháng nay. Đối trọng lớn nhất của U.23 Hàn Quốc có lẽ sẽ là chủ nhà U.23 Uzbekistan cùng 3 ứng viên khác là Iran, Úc và Qatar. Đây chính là những đội có khả năng ngăn được Hàn Quốc.

U.23 Việt Nam vào tứ kết là thành công

Nằm trong bảng đấu chỉ có Hàn Quốc vượt trội, còn lại là 2 đối thủ Đông Nam Á Thái Lan và Malaysia nên mục tiêu khả dĩ nhất với U.23 Việt Nam là lọt vào tứ kết, nghĩa là phải vượt qua 2 đối thủ mà chúng ta đã đá bại ở SEA Games. Với Malaysia khi lực lượng không thay đổi so với lần chạm trán ở bán kết tại sân Việt Trì có thể giúp U.23 Việt Nam tự tin hơn, còn với Thái Lan họ đổi hơn nửa đội hình nên sẽ là một thách thức không nhỏ. Trận đầu tiên gặp người Thái (2.6) với thầy trò ông Gong Oh-kyun vì thế có thể xem như trận chung kết bảng quyết định chiếc vé còn lại cùng Hàn Quốc đi tiếp.

Hôm qua, ông Gong dành ra 1 buổi phân tích lại những gì làm được và những gì cần phải điều chỉnh trong trận giao hữu thua U.23 UAE. Tuy không muốn tạo áp lực cho U.23 Việt Nam nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc đề nghị các học trò hãy phát huy cao độ năng lực của mình. Ở sơ đồ 4-3-3 mà ông đang áp dụng, nếu như 2 vị trí trung vệ đã khá yên tâm với Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình, hay vị trí hậu vệ trái đã có Phan Tuấn Tài vừa thủ tạm ổn vừa tấn công tương đối tốt, thì vị trí hậu vệ phải lại đang để lại nhiều âu lo.





Lê Văn Đô là cầu thủ có chất lượng nhưng anh tỏ ra phù hợp ở sơ đồ 3-4-3 hơn là sơ đồ khá mới mẻ này. Thế mạnh của Văn Đô là khả năng hỗ trợ tấn công nhưng khả năng phòng ngự lại hạn chế. Vì thế, Văn Đô được ông Gong hướng dẫn rất kỹ cách phối hợp với những miếng ghép còn lại nhằm tạo ra một hàng thủ an toàn. Ông Gong Oh-kyun cũng đang chạy đua với thời gian để rèn kỹ năng tranh chấp 1 đối 1 cho học trò - đây là một trong những điểm yếu bộc lộ rất rõ ở trận thua UAE.

HLV Phạm Minh Đức chia sẻ quan điểm: “Thời ông Park Hang-seo, đội U.23 Việt Nam chủ yếu chơi phòng ngự phản công và lối đá này đã làm nên thành tựu to lớn cho bóng đá Việt Nam ở cả cấp độ đội tuyển lẫn U.23 hay U.22. Khi ông Gong Oh-kyun nói sẽ đá tấn công với sơ đồ 4-3-3 cũng gây thích thú cho người hâm mộ khi sắp được chứng kiến một hình hài mới mẻ. Dĩ nhiên còn phải chờ thực tế kiểm chứng nhưng hy vọng sự táo bạo này đủ tạo dựng và mang đến cho U.23 Việt Nam một luồng gió mới”.

4 bảng VCK U.23 châu Á. Bảng A: Uzbekistan, Qatar, Iran, Turkmenistan. Bảng B: Úc, Jordan, Kuwait, Iraq. Bảng C: Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia. Bảng D: Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, UAE, Tajikistan. Các bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội đầu mỗi bảng vào tứ kết đấu loại trực tiếp. Thời gian tranh tài từ 1 - 19.6.