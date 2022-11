Chọn Coconut Charcoal Polo - chọn Khatoco

Bằng việc sử dụng những chất liệu tự nhiên vào từng sản phẩm, cùng với thiết kế đơn giản nhưng mang đến hiệu quả cao về mặt thẩm mỹ, Thời trang Khatoco mang đến giải pháp thời trang thân thiện với môi trường qua những set đồ đi làm nổi bật bản sắc và cá tính riêng của người mặc.

Dừa là một loại cây khá phổ biến ở các quốc gia nhiệt đới và được trồng nhiều ở miền nam Việt Nam. Cây dừa từ gốc đến ngọn đều mang lại giá trị kinh tế cao. Gáo dừa là phần nguyên liệu còn lại của trái dừa sau khi đã lấy đi phần thịt bên trong. Từ xa xưa, gáo dừa đã được ứng dụng rất nhiều để làm gáo múc nước, bát ăn cơm, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ… Tuy nhiên, do số lượng gáo dừa dư thừa quá lớn nếu để tồn dư ngoài môi trường sẽ gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường.

Chính những khó khăn này, với mong muốn tận dụng tối đa phụ phẩm, cũng như giảm thiểu tác hại đến môi trường, Thời trang Khatoco đã nghiên cứu và tạo ra “sợi dừa than đá”.

Nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng “than đá” không phải chỉ được làm từ gỗ. Trong thực tế, “than đá” có thể được làm từ một loạt các sản phẩm bao gồm vỏ dừa, than bùn, xương, và mùn cưa. Và ở đây, than đá được làm từ vỏ dừa - một loại vật liệu sản xuất tốt mà không làm tổn hại đến môi trường.

Nguyên liệu vỏ dừa khô sẽ được cho vào lò nung trong điều kiện thiếu oxi ở nhiệt độ khoảng 1.200 độ C. Do nung trong điều kiện thiếu oxi nên quá trình cháy diễn ra không hoàn toàn giúp loại bỏ đi phần hơi nước chỉ giữ lại phần carbon màu đen có độ cứng cao. Sản phẩm thu được đó chính là bột than đá. Bột siêu mịn than đá này sẽ được trộn với hạt Master-batch cơ bản (Polyester) và sau đó hòa tan với dung môi Polyester để kéo thành sợi.

Chất liệu sợi dừa than đá là dòng chất liệu vượt trội của Khatoco, với cấu trúc sợi xốp - siêu nhỏ cho khả năng hút ẩm, thoáng khí cao hơn nhiều so với các sợi vải khác.





Bề mặt vải phẳng mịn không nhăn nhàu, có khả năng kháng khuẩn tự nhiên, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trên quần áo gây mùi khó chịu, bề mặt tiếp xúc với da mềm mại, thân thiện với môi trường và chống tia UV.

Một lợi ích khác của độ xốp nhỏ trong cấu trúc sợi dừa than đá là nó tạo ra độ bền cơ học cao. Điều này làm tăng độ cứng và khả năng chống mài mòn tốt, nên độ bền vải cao, độ bền màu cao, bề mặt vải luôn mới sau nhiều lần giặt (không xô sợi, lông, xù…).

Bộ sưu tập áo polo Khatoco từ sợi dừa than đá ra mắt lần này với pantone màu trung tính, không những khẳng định cho sự phát triển bền vững của Thời trang Khatoco, mà còn góp phần lan tỏa “thông điệp xanh” chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất luôn tươi xanh sạch đẹp đến khách hàng một cách thiết thực và mạnh mẽ nhất.