'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ' tập 2: Mai Anh 'tung chiêu' gì với mẹ kế?

Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ tập 1 tối qua có nhiều nội dung hấp dẫn. Đó là chuyện của Việt, một người đàn ông đã từng ly hôn và có cô con gái lớn vừa đậu đại học tên Mai Anh. Mai Anh sống với mẹ ở Sài Gòn. Còn Việt sống ở Hà Nội. Việt vừa cưới được cô vợ trẻ đẹp tên là Giang. Việt hãnh diện đem khoe ảnh cưới khắp công ty. Lam nhìn thấy chồng đăng ảnh cưới trên facebook đã vào chúc mừng chồng cũ và muốn tặng cho anh món quà đặc biệt.

Ở một số diễn biến sau đó của Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ tập 1 thì vợ chồng Việt đang vui vẻ với nhau ở nhà thì có tiếng chuông bấm cửa. Mai Anh đột ngột xuất hiện khiến Giang chưng hửng. Con gái riêng tuyên bố với Việt sẽ ra Hà Nội học và sống chung cùng bố. Trước mặt Việt, cô bé này tỏ vẻ hiểu chuyện nhưng có nhiều cách cư xử như muốn “cạch mặt” mẹ kế như trong bữa cơm, Giang đã nấu món sườn non rất ngon nhưng Mai Anh lại gọi ship đến một phần sườn non mua bên ngoài bởi lý do cô không quen ăn vị lạ… Mai Anh còn vòi vĩnh bố trang trí lại phòng ngủ cho mình.

Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ tập 1 còn hé lộ những diễn biến cho thấy Giang làm biên tập của một công ty hình như về truyền thông. Vũ (Chí Nhân) là người yêu cũ của Giang đã chuyển công tác từ Sài Gòn ra Hà Nội và làm sếp ở công ty này. Vô tình biết người yêu cũ là chung công ty, trong lòng Vũ thoáng chút bối rối.





Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ tập 2 tối nay 29.4 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 hé lộ tình tiết hấp dẫn là Giang đang trong quán ăn thì đụng mặt người yêu cũ và vợ anh ta. Cô vợ này thấy chồng nhìn Giang đắm đuổi đã dằn mặt khiến Vũ khó chịu và sau đó xin lỗi Giang nhưng cô phớt lờ.

Trong một cảnh khác thì Giang than vãn với cô bạn thân Minh Minh (Quỳnh Nga) vì nỗi khổ sống chung với con riêng của chồng. Minh Minh hiến kế rằng Giang nên đề xuất Việt mua một căn hộ chung cư cho con vì với khả năng tài chính của Việt, chuyện này không hề khó.

Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ tập 2 còn có cảnh gay cấn là Mai Anh “tung chiêu” với mẹ kế khiến Việt tức giận mắng con gái: “Mai Anh, con quá đáng lắm rồi đấy nhé. Con nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ à”.

Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ tập 2: Mai Anh "tung chiêu" gì với mẹ kế?