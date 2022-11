Chris Evans trở thành ‘Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2022’

Hôm 8.11, Chris Evans được công bố là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2022 trong cuộc bình chọn thường niên của tạp chí People. “Mẹ tôi sẽ rất vui. Bà tự hào về mọi thứ tôi làm được tuy nhiên đây là điều bà ấy thực sự có thể khoe với mọi người”, nam diễn viên 41 tuổi chia sẻ với ấn phẩm nổi tiếng. Mẹ của tài tử điển trai không giấu được niềm hạnh phúc khi hay tin và cho biết bà không ngạc nhiên chút nào. “Toàn bộ điều này thật khó để được phỏng vấn, nó giống như một hình thức kỳ lạ của sự khoe khoang khiêm tốn”, Chris Evans chia sẻ với tạp chí. Tài tử loạt phim Captain America cho biết anh đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời trêu chọc từ bạn bè xung quanh.

Nhân dịp được vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất năm, Chris Evans cùng tạp chí People thực hiện một bộ ảnh trong khuôn viên ngập sắc thu của một trang trại ở Atlanta, bang Georgia (Mỹ). “Đội trưởng Mỹ” hút hồn fan nữ trong những bức ảnh làm nổi bật vẻ lãng tử, điển trai cùng thân hình 1,83m với cơ bắp rắn rỏi. Ngoại hình “cực phẩm”, đời tư không tai tiếng cùng những màn hóa thân đa dạng trên màn ảnh khiến ngôi sao 41 tuổi trở thành hình mẫu lý tưởng của hàng triệu fan nữ khắp thế giới. Anh cũng là một trong những nam thần Hollywood được săn đón nhiều nhất trên mạng xã hội với trang Instagram có gần 18 triệu người theo dõi.

Chris Evans sinh năm 1981, anh bắt đầu gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1990 và vươn mình thành ngôi sao toàn cầu trong những năm gần đây. Nam diễn viên điển trai gây chú ý khi tham gia loạt phim Fantastic Four, Snowpiercer, Before We Go, Knives Out… Đặc biệt, ngôi sao 8X nổi đình đám khắp thế giới khi hóa thân thành Steve Rogers/ Captain America trong vũ trụ siêu anh hùng của Marvel. Anh đã gắn bó với hình tượng Đội trưởng Mỹ qua hàng loạt “bom tấn” ăn khách của hãng như: Captain America: The First Avenger (2011), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019)…





Sau khi cởi bỏ lớp áo giáp của siêu anh hùng, Chris Evans tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất với nhiều dự án tâm huyết khác. Riêng năm nay, anh tham gia Lightyear của Pixar, The Gray Man (Netflix) và quay ba bộ phim mới đồng thời điều hành một nền tảng ra mắt năm 2020.

Hiện ngôi sao 41 tuổi đang ưu tiên cân bằng giữa công việc và cuộc sống lành mạnh, anh muốn dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên gia đình tại Boston. Cùng với đó, nam diễn viên điển trai cũng đang suy nghĩ về tương lai của mình, trong đó có chuyện kết hôn và làm cha. Sau hơn 20 năm xây dựng sự nghiệp riêng, Chris Evans thừa nhận anh đã sẵn sàng để sống chậm lại một chút: “Khía cạnh thú vị nhất trong sự nghiệp của tôi lúc này là tôi cảm thấy đủ an toàn để thả lỏng chân ga”.

Sexiest Man Alive (Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất) là danh hiệu được tạp chí People bình chọn và thu hút sự quan tâm của công chúng từ năm 1985 đến nay. Trong quá khứ, nhiều sao nam đình đám như: David Beckham, Channing Tatum, John Legend, Dwayne Johnson, Idris Elba, Adam Levine, Chris Hemsworth, Bradley Cooper, Michael B. Jordan, Ryan Reynolds… từng nhận được danh hiệu này. Đặc biệt, 4 tài tử Richard Gere, Brad Pitt, George Clooney và Johnny Depp được People vinh danh tới 2 lần.