Với khóa 2026, HUTECH áp dụng chính sách học phí minh bạch, công khai trước khóa học và cam kết không tăng trong toàn khóa. Mức học phí được giữ ổn định trong thời gian đào tạo theo chương trình chuẩn của từng chương trình đào tạo, giúp phụ huynh và thí sinh nắm rõ tổng chi phí học tập ngay từ thời điểm lựa chọn trường.

Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 4 đợt thu học phí theo mức đã công bố. Việc chia học phí thành các đợt đóng góp phần giảm áp lực tài chính tại từng thời điểm, đồng thời giúp gia đình thuận lợi hơn trong việc cân đối kế hoạch dài hạn.

Chính sách học phí ổn định góp phần giảm áp lực tài chính, đồng thời tạo nền tảng để người học hoạch định hành trình đại học một cách chủ động, nhất là với những ngành có thời gian đào tạo dài như Y khoa, Dược học, Kiến trúc, Thú y,…

Đối với nhóm ngành Khoa học Sức khỏe, gồm Y khoa, Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, HUTECH dành học bổng 30% học phí toàn khóa cho thí sinh trúng tuyển.

Để được xét tặng học bổng, thí sinh cần đăng ký xét học bổng và gửi minh chứng kết quả học tập THPT về HUTECH đến ngày 15/7/2026, đồng thời trúng tuyển vào Trường theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, HUTECH có học bổng y tế trị giá 35% học phí toàn khóa dành cho con, em của cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước. Các học bổng khối Khoa học Sức khỏe không áp dụng điều kiện duy trì qua từng học kỳ hoặc năm học.

Đối với các ngành/chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư và nhóm ngành khác, HUTECH trao Học bổng tuyển sinh 2026 với các mức 25%, 50% và 100% học phí toàn khóa cho thí sinh có thành tích học tập tốt ở bậc THPT.

Học bổng xét dựa trên kết quả học bạ THPT theo một trong ba tiêu chí: tổng điểm trung bình 3 môn lớp 11; tổng điểm trung bình 3 môn học kỳ 1 lớp 12; hoặc tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12.

Thí sinh đạt tổng điểm từ 20 đến dưới 26 được xét học bổng 25% học phí toàn khóa. Thí sinh đạt tổng điểm từ 26 đến dưới 29 được xét học bổng 50% học phí toàn khóa. Thí sinh đạt tổng điểm từ 29 đến 30 được xét học bổng 100% học phí toàn khóa.

Ngoài các chính sách trên, HUTECH còn triển khai Học bổng Tài năng Tân sinh viên, Học bổng Tiếp sức trị giá 50%, 75% hoặc 100% học phí toàn khóa, Học bổng Giáo dục trị giá 30% học phí toàn khóa, Học bổng Gia đình trị giá 5% học phí toàn khóa cùng nhiều học bổng tài trợ từ doanh nghiệp và trường đại học đối tác.

Thời gian nhận đăng ký học bổng đến ngày 15/7/2026.

Chính sách học phí và học bổng chỉ thật sự phát huy giá trị khi đặt trong một môi trường đào tạo có định hướng rõ ràng. Năm 2026, HUTECH tuyển sinh 63 ngành đào tạo ở nhiều lĩnh vực, với 4 phương thức xét tuyển: xét tuyển kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026; xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ; xét tuyển kết quả Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT 2026; xét tuyển kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2026.

Tại HUTECH, chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng gắn với thực tiễn, hiện đại. Sinh viên được tăng cường thực hành trong phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, dự án học kỳ doanh nghiệp và các sân chơi học thuật chuyên ngành. Những trải nghiệm này giúp người học chuyển hóa kiến thức trên giảng đường thành năng lực nghề nghiệp, từng bước làm quen với yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

Cùng với hệ thống phòng học, trung tâm thí nghiệm, xưởng thực hành, xưởng hoạ thất theo từng lĩnh vực, HUTECH mở rộng cơ hội để sinh viên tiếp cận doanh nghiệp qua các tọa đàm nghề nghiệp, hoạt động kiến tập - thực tập, dự án học kỳ doanh nghiệp và ngày hội việc làm. Những trải nghiệm này giúp người học sớm nhận diện yêu cầu nghề nghiệp, rèn tác phong chuyên môn và chủ động xây dựng lộ trình phát triển sau tốt nghiệp.

Nguồn: HUTECH