Chủ quán bún lòng nổi tiếng vác ghế đánh khách vì xin thêm rau ăn kèm

Ngày 12.2, Công an phường Chính Gián (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho biết đã mời chủ quán bún lòng Bà H. (tại kiệt 300 đường Hải Phòng) đến trụ sở nhắc nhở về thái độ phục vụ khách hàng, xảy ra vụ xô xát gây xôn xao dư luận.

Trước đó, chiều ngày 11.2 mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa chủ quán Bà H. và thực khách. Theo đoạn clip, một vị khách áo sơ mi trắng ngồi ăn tại quán Bà H., người này yêu cầu chủ quán cho thêm dĩa rau gia vị ăn kèm. Sau đó, nam chủ quán không cho khách thêm rau, mà quay qua phàn nàn vì vừa phải dọn bàn vừa phải phục vụ, khách ăn gần hết còn cố tình xin thêm rau.

Chủ quán và thực khách tiếp tục lời qua tiếng lại một hồi rồi khách đứng giữa quán cầm món đồ thủy tinh ném mạnh xuống đất.

Cú ném mạnh khiến những thực khách khác giật mình còn chủ quán tức giận vác ghế phang tới tấp, đuổi đánh vị khách này. Ngay sau đó một số người đã kịp thời can ngăn cả hai người đàn ông.





Được biết, đây là quán bún lòng nổi tiếng ở TP.Đà Nẵng được nhiều du khách biết đến, đặc sản ở đây là món bún lòng. Quán mở bán được khoảng 30 năm.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an P.Chính Gián (Q.Thanh Khê) cho biết do vụ việc không xảy ra hậu quả lớn, nên lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở chủ quán bún lòng Bà H. về thái độ, hành vi ứng xử, thái độ giao tiếp với khách hàng.

“Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, công an P.Chính Gián đã mời tất cả những người liên quan về trụ sở làm việc, xét thấy vụ việc chưa đến mức nghiêm trọng nên lực lượng chức năng đã nhắc nhở chủ quán để thay đổi thái độ phục vụ, tránh xảy ra vụ việc tương tự”, đại diện Công an P.Chính Gián thông tin.