Chủ tịch HĐQT Chubb Life Việt Nam: “Tin vào con đường đã lựa chọn”

Bắt đầu từ cuộc gặp gỡ “không hẹn trước” với đại diện của một doanh nghiệp bảo hiểm tại Mỹ trong khuôn viên trường Đại học California năm 1984, chàng trai trẻ chuẩn bị ra trường năm ấy không quên được khoảnh khắc “nhận ra và hiểu được rằng mình muốn gì cho sự nghiệp của mình”. Tốt nghiệp ngành Kỹ sư và Quản trị kinh doanh, nhưng ông đã quyết định theo đuổi sự nghiệp của mình tại một công ty bảo hiểm nhân thọ với niềm tin rằng mình sẽ làm tốt công việc này.

Nhiều năm trôi qua trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Mỹ với thành công và được trọng dụng ở những vị trí cao tại thị trường này, ông Lâm Hải Tuấn vẫn luôn mang trong lòng tâm nguyện của người cha đã khuất “Nếu có cơ hội, hãy về Việt Nam, đóng góp cho quê hương”. Vì thế, năm 1991, trong vai trò một Giám đốc cấp cao của Công ty bảo hiểm nhân thọ tại Mỹ, ông Lâm Hải Tuấn vượt qua bờ bên kia đại dương, về với Việt Nam. Bản thân ông Lâm Hải Tuấn cũng không ngờ rằng chuyến công tác đấy đã trở thành một ngã rẽ lớn trong sự nghiệp của mình. Ăn sâu vào tiềm thức hình ảnh những đứa trẻ Việt mồ côi chỉ 5- 7 tuổi nhưng phải mưu sinh khắp các ngõ đường bằng những nghề khác nhau, với lòng trắc ẩn cùng lời dặn từ người bố của mình, ông tự nhủ: đã đến lúc phải quay về quê hương, đến lúc nhận thêm trách nhiệm mới cho chính mình.

Năm 2003, ông chính thức rời Mỹ về Việt Nam để chuẩn bị thành lập Chubb Life Việt Nam (tên trước đây là ACE Life), với “sứ mệnh bảo vệ” và tâm nguyện đóng góp công sức của mình vào sự phát triển của quê nhà.

Năm 2005, Chubb Life Việt Nam ra đời dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc Lâm Hải Tuấn. Những hoài nghi của thị trường lúc bấy giờ cộng với những quan điểm chưa đúng về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vừa là thử thách vừa là cơ hội để ông Lâm Hải Tuấn “lèo lái” con thuyền của mình. Hơn 20 năm lĩnh hội những giá trị tốt đẹp nhất của thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Mỹ, ông Lâm Hải Tuấn hiểu hơn ai hết giá trị cốt lõi của một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, và điểm khác biệt của công ty so với các thương hiệu bảo hiểm nhân thọ khác. Sau một năm tham gia thị trường, Chubb Life Việt Nam đã tạo nên tiếng vang lớn khi tiên phong giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (Universal Life - UL) - một khái niệm rất mới lúc bấy giờ. Trước những hiếu kỳ và không ít sự nghi ngại bởi hướng đi riêng này, ông Lâm Hải Tuấn vẫn tin vào con đường ông và Chubb Life Việt Nam đã chọn, sản phẩm UL đã thành công ngoài mong đợi. Đến tận bây giờ, đây vẫn là sản phẩm chủ lực của các công ty bảo hiểm nhân thọ trên thị trường Việt Nam.

Trải qua nhiều thăng trầm, năm 2019, dưới sự dẫn dắt của ông Lâm Hải Tuấn, lịch sử Chubb Life Việt Nam tiếp tục sang trang khi triển khai hành trình 4 hóa: Đơn giản hóa - Tự động hóa - Công nghệ hóa - Trẻ trung hóa, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của Công ty, thực hiện lời hứa lâu dài với khách hàng.





Nhìn lại hành trình phát triển của Chubb Life Việt Nam, không chỉ đội ngũ nhân sự của Công ty mà mỗi khách hàng cũng thấy rõ con đường mà ông Lâm Hải Tuấn lựa chọn cho riêng mình và xây dựng cho Chubb Life Việt Nam là một con đường “độc bản” - duy nhất trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam và mang đậm bản sắc của vị lãnh đạo tài ba.

Ông từng nói, nếu không tin vào bản thân mình thì sẽ không có Chubb Life Việt Nam, và nếu không có niềm tin vào chất lượng các sản phẩm do mình tạo ra thì có lẽ công ty bảo hiểm nhân thọ này vẫn còn là một “đốm mờ” trên thị trường.

Niềm tin của ông Lâm Hải Tuấn còn đặt nơi sức mạnh tập thể của Chubb Life Việt Nam. Với tinh thần “One for All - All for One” (tạm dịch: “Mỗi người vì mọi người, Mọi người vì mỗi người”), Chủ tịch Lâm Hải Tuấn tin rằng mỗi thành viên của Chubb Life Việt Nam đều tỏa sáng như một viên kim cương, nhưng nếu được kết nối thành một khối, thì sự cộng hưởng từ ánh sáng lấp lánh của nhau sẽ khiến khối kim cương ấy thêm vững chắc và rực rỡ không thể cưỡng lại.

Nhiều năm trở lại đây, Chubb Life Việt Nam ưu tiên tập trung đào tạo và phát triển thế hệ kế thừa, nơi ông Lâm Hải Tuấn trao trọn niềm tin để tiếp tục giữ gìn giá trị thương hiệu và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Dưới sự dẫn dắt của ông Lâm Hải Tuấn, Chubb Life Việt Nam đang bước vào giai đoạn “Chuyển giao” trong hành trình “Chuyển hóa - Chuyển giao - Chuyển tiếp”. Theo đó, trong tháng cuối cùng của năm 2021, Công ty có sự thay đổi lớn về nhân sự: ông Nguyễn Hồng Sơn chính thức trở thành Tân Tổng giám đốc của Chubb Life Việt Nam, đồng hành cùng ông là các Phó Tổng Giám Đốc đảm nhiệm nhiều vai trò, lĩnh vực quan trọng khác nhau. Ông Lâm Hải Tuấn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, giữ vai trò giám sát và định hướng chiến lược cho Công ty. Sự thay đổi lần này thể hiện tầm nhìn và sự chuẩn bị kỳ công của ông Lâm Hải Tuấn dành cho thế hệ lãnh đạo tiếp nối bằng cách gửi trao “Niềm tin” đúng nơi và đúng lúc.

Chubb Life Việt Nam không ngừng nỗ lực duy trì chiến lược phát triển bền vững với thế hệ lãnh đạo tài năng và đội ngũ nhân sự tận tâm, được kế thừa từ những thành tựu vô giá mà Chủ tịch Lâm Hải Tuấn để lại - giá trị, tầm nhìn, uy tín thương hiệu và đặc biệt là “Niềm tin” vào con đường đã chọn.