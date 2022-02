Chủ tịch nước chủ trì họp về chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Sáng 10.2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Quân ủy T.Ư cần tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện các văn bản, trọng tâm là dự thảo đề cương tổng kết Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI. Đề cương phải làm rõ những thành quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI, như: tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của nhà nước đối với quốc phòng, an ninh; xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tiềm lực quốc phòng và an ninh được tăng cường.

Bên cạnh đó, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc; kết hợp hiệu quả quốc phòng với kinh tế; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật; chủ động, tích cực đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường...





Chủ tịch nước cũng yêu cầu nội dung tổng kết phải cập nhật, đánh giá cụ thể, sâu sát đặc điểm tình hình, chỉ rõ những nguy cơ tác động, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tới, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, hiệu quả trong thực hiện nghị quyết những năm tiếp theo. Chủ tịch nước cũng lưu ý cần phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo; tổ chức hội nghị toàn quốc để quán triệt, thống nhất nội dung, phương pháp tổng kết ở các cấp; đồng thời Quân ủy T.Ư phải chủ động đôn đốc việc tổng kết ở các cấp, ngành, địa phương, bảo đảm cho việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI tại Hội nghị T.Ư 8 khóa XIII (10.2023) đúng thời gian.

Trước đó, ngày 25.10.2021, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 40 thành lập Ban Chỉ đạo nhằm kiểm điểm, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI trong 10 năm qua; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đến năm 2035 và những năm tiếp theo.