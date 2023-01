Chùa Nghệ sĩ được cải tạo sau ồn ào đổi tên

Theo Trịnh Kim Chi, chùa Nghệ sĩ trước đó xuống cấp nhiều do bị thấm nước khiến tường bị mục, một vài cây cột bị bung lên. Do đó, nữ diễn viên quyết định cho sơn sửa lại khu vực chánh điện, cổng chào, tường rào, lát gạch đường đi, cắt tỉa cây xanh...

"Việc tu sửa nhằm nâng cấp, cải tạo những hạng mục đã xuống cấp cũng như sơn mới để chùa khang trang hơn, nhưng trên tinh thần phải giữ nguyên diện mạo của chùa", Trịnh Kim Chi cho hay.

Bà bầu sân khấu kịch cho biết cô có cải tạo lại khu vực sân khấu để thỉnh thoảng các đoàn về biểu diễn hoặc làm lễ giỗ Tổ… Ngoài ra, Trịnh Kim Chi cho làm thêm một nhà quàn trong khuôn viên chùa từ gian phòng trống. Diễn viên Mẹ ghẻ mong muốn chùa có nơi tổ chức đám tang miễn phí cho những nghệ sĩ nghèo, khi gia đình không đủ khả năng thuê nhà quàn.





Trịnh Kim Chi chia sẻ: “Vì thường xuyên ghé nên tôi biết được hiện trạng của chùa và cũng mong một ngày nào đó có điều kiện rủ mọi người chung tay sửa chữa, để nơi đây thêm phần khang trang, thoáng đãng hơn. Chắc có lẽ năm nay đã đủ duyên để thực hiện được. Hy vọng năm sau sẽ có thêm duyên để tiếp tục với những phần cần tu sửa còn lại”.

Trịnh Kim Chi cho biết hiện tại, việc tu sửa chùa Nghệ sĩ đã hoàn thành. Theo tiết lộ của bà bầu sân khấu kịch, nguồn kinh phí hơn 200 triệu đồng phục vụ cho việc cải tạo được trích từ quỹ của chùa, từ các nhà hảo tâm, gia đình Lý Hùng - Lý Hương, Đại Nghĩa, Hòa Hiệp, Bá Thắng, gia đình nghệ sĩ Kiều Tiên…

Lịch sử của chùa Nghệ sĩ được tính từ năm 1958, khi nghệ sĩ cải lương Phùng Há vận động Hội Ái hữu nghệ sĩ mua mảnh đất lớn tại quận Gò Vấp (TP.HCM) để làm nơi chôn cất cho các nghệ sĩ sau khi qua đời. Do kinh phí hạn hẹp, đất bị bỏ không gần 10 năm. Trong thời gian đó, ông bầu Năm Công xin được dựng am trên đất để tu hành. Năm 1970, ông bầu của gánh hát Dạ Lý Hương bỏ ra 100 cây vàng mua lại am thờ và xây dựng thành ngôi chùa.

Nhiều năm qua, chùa Nghệ sĩ là nơi an nghỉ của nhiều tên tuổi nổi tiếng như Hà Triều - Hoa Phượng, Thu An, nghệ sĩ Năm Châu, Phùng Há, Ba Vân, Út Trà Ôn, Thanh Nga, Hoàng Giang, Lê Vũ Cầu, Lê Công Tuấn Anh…