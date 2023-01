Chuẩn bị về quê ăn tết thì bị TNGT tử vong

Ngày 6.1, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đang khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với xe máy làm một người tử vong, một người bị thương trên địa bàn.

Theo đó, tối 5.1, ô tô tải (BS: 51C - 025.53) do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (hướng từ QL 1K đi TP.Thủ Dầu Một), khi đến ngã ba giao giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn với đường D4 (thuộc P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ va chạm với xe máy (BS: 61C1 - 579.44) chạy từ đường D4 ra đường Mỹ Phước Tân Vạn. Tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy: anh N.H.N (27 tuổi, quê An Giang) tử vong và nam thanh niên đi cùng bị thương.

Tại hiện trường, đầu chiếc xe máy bể nát, biến dạng; ô tô tải bị hư hỏng nhẹ.





Nhận được hung tin, mẹ của anh N. đến hiện trường chứng kiến vụ việc thì ngất xỉu tại chỗ, được người dân hỗ trợ sơ cứu. Theo người nhà của anh N., chỉ còn ít hôm nữa thì gia đình anh N. về quê ăn tết, không may xảy ra vụ việc.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa, ghi nhận hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến hơn 22 giờ ngày 5.1, hiện trường cơ bản được xử lý, các phương tiện liên quan được đưa về trụ sở công an phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.