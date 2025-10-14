Từng có hơn 20 năm lãnh đạo các doanh nghiệp bất động sản lớn ở khu vực châu Á, ông đánh giá thế nào về thị trường bất động sản VN?

Ông Lucas Loh: Tôi nhận thấy rằng VN đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, tầng lớp trung lưu gia tăng mạnh, dẫn đến nhu cầu cao về nhà ở và các tiện ích tích hợp trong đô thị. Điều này giống với thời kỳ bùng nổ bất động sản tại Singapore thập niên 1990 và Trung Quốc đầu những năm 2000. Tuy nhiên, so với Singapore hay Trung Quốc, nơi tôi từng có hơn 20 năm làm việc, Việt Nam vẫn còn thiếu các khu đô thị với đầy đủ các tiện ích, hệ sinh thái khép kín.

Ban biết đấy, nếu như trước đây người dân Việt Nam chủ yếu cần một mái nhà để che nắng che mưa, thì nay khi đất nước phát triển, thu nhập tăng cao, cộng với việc các đô thị ngày càng được mở rộng thì nhu cầu sống của người dân cũng thay đổi, đòi hỏi về chất lượng, tiện ích cũng tăng lên. Họ kỳ vọng nhiều hơn về môi trường sống với tiện nghi đầy đủ, không gian xanh, hạ tầng kết nối, trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm và các dịch vụ hỗ trợ cuộc sống được đầu tư bài bản, cao cấp và khép kín.

Nam Long Panorama Ảnh: Nam Long

Nhưng để có môi trường sống như ông nói thì giá nhà chắc rất cao, đây cũng là là vấn đề của thị trường bất động sản hiện nay, Nam Long sẽ giải bài toán này như thế nào?

Bạn nói đúng. Lời giải của chúng tôi là ngoài thị trường chiến lược là TP.HCM, Nam Long định hướng phát triển các khu đô thị quy mô ở những vùng lân cận TP.HCM như Đồng Nai hay Long An, nay là Tây Ninh. Đây không phải là lựa chọn ngẫu nhiên mà đó là tầm nhìn chiến lược dài hạn đón đầu làn sóng giãn dân và kiến tạo các trung tâm sống mới, nơi người dân có thể "sống - học tập - làm việc - mua sắm - giải trí" chỉ một nơi, không cần phải di chuyển quá xa.

Ví dụ đối với những người làm việc tự do như: lập trình viên, nhà thiết kế, người làm nội dung... họ chỉ cần có internet và một không gian sống tốt và không muốn lãng phí hai giờ mỗi ngày để đi vào trung tâm làm việc. Thay vào đó, họ chọn sống xa hơn nhưng có chất lượng sống cao hơn, gần sông, gần biển, ít tắc nghẽn, môi trường trong lành.

Tôi gọi đó là sự chuyển đổi từ "nhà ở" sang "lối sống đô thị toàn diện". Xu hướng này đang diễn ra tại hầu hết thành phố lớn trên thế giới có mật độ dân số cao, đặc biệt là khi trung tâm trở nên quá tải, tắc nghẽn và ô nhiễm. Vì vậy, giãn dân về các đô thị vệ tinh là xu thế tất yếu.

Kiểu ngôi nhà thứ 2 cho người thành phố...?

Chúng tôi không xây "ngôi nhà nghỉ dưỡng" để cuối tuần ghé qua mà phát triển những đô thị thực thụ, nơi cư dân có thể sinh sống, làm việc và phát triển lâu dài. Khi các cư dân sống ở một nơi có môi trường trong lành hơn, ít tắc nghẽn hơn, có nhiều thời gian hơn cho gia đình, đó mới là chất lượng sống thật sự.

Hiện nay việc bùng nổ hạ tầng khu vực phía nam như đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành, các cây cầu nối liền TP.HCM với khu vực lân cận rút ngắn đáng kể khoảng cách di chuyển từ các tỉnh về TP.HCM. Hiện nay các dự án như: Waterpoint, Izumi City, Paragon Đại Phước... vào trung tâm TP.HCM chỉ mất khoảng 25 - 45 phút.

Chúng tôi chọn lọc rất kỹ các địa phương để phát triển dựa trên tiềm năng dân số, mức độ đô thị hóa và quy hoạch hạ tầng.

Khu đô thị Izumi City Ảnh: Nam Long

Những điều ông vừa nói rất hấp dẫn nhưng như tôi vừa nói, có một thực tế là thị trường đang rất cần các phân khúc nhà ở có giá hợp lý, cũng là phân khúc truyền thống, làm nên thương hiệu của Nam Long....

Phát triển sản phẩm cao cấp không có nghĩa là chúng tôi quên đi sứ mệnh ban đầu. Một khu đô thị tích hợp đúng nghĩa cần sự đa dạng về sản phẩm, đáp ứng đa dạng phong cách sống. Một cộng đồng bền vững phải được cấu thành từ nhiều tầng lớp dân cư, có khả năng tương tác và bổ sung cho nhau. Khu đô thị cần đủ sắc thái để thực sự sống động.

Thậm chí, chúng tôi đang nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm nhà ở cho người cao tuổi. Không phải là nhà dưỡng lão theo kiểu truyền thống, mà là nơi để những cư dân lớn tuổi có thể sống năng động, gắn kết với nhau, chia sẻ kinh nghiệm, học thêm điều mới và tận hưởng tuổi già trong cộng đồng.

Chúng tôi tin rằng đó là một phần quan trọng trong hành trình sống. Từ lúc trẻ đến khi trưởng thành và cả khi về già, bạn đều có thể tìm thấy một nơi thuộc về mình trong hệ sinh thái của Nam Long. Giống như cách người Dubai làm với đảo Cọ - mỗi nhánh là một sản phẩm, một phong cách sống, nhưng khi kết nối lại, nó trở thành một biểu tượng.

Về lâu dài, Nam Long mong muốn cư dân không chỉ mua nhà mà còn sở hữu cả một hành trình sống, nơi họ cảm thấy tự hào, an tâm và nhìn thấy tương lai cho cả gia đình. Chúng tôi tin rằng, khi một đô thị được kiến tạo bài bản, lấy "con người làm trung tâm", cộng đồng cư dân sẽ tìm được sự gắn kết sâu sắc, với gia đình, cộng đồng và với khu đô thị.

Nam Long đã trải qua một thời gian khá dài tái cấu trúc và tới năm 2025 "tái xuất" mạnh mẽ trên thị trường. "Nhận diện" mới của Nam Long có những điểm gì khác biệt so với trước đây thưa ông?

Tôi xác định cần tái cấu trúc chiến lược vận hành theo hướng tiệm cận mô hình Holdings ở cấp tập đoàn và mô hình quản trị tập trung theo dự án ở cấp triển khai. Ở cấp tập đoàn, cấu trúc này cho phép các công ty thành viên vận hành linh hoạt, theo đúng năng lực và đặc thù từng mảng, tạo điều kiện độc lập hơn về tài chính, vận hành và chiến lược sản phẩm. Hiện nay, chúng tôi có các mảng kinh doanh lớn như Nam Long Investment (đầu tư và quản lý đầu tư), Nam Long Land (phát triển khu đô thị và nhà ở), Nam Long Commercial (bất động sản thương mại), Nam Long ADC (nhà ở vừa túi tiền), cùng các công ty thành viên chuyên về xây dựng và quản lý dự án.

Ở cấp dự án, mô hình quản trị cho phép ra quyết định nhanh hơn, tăng tính linh hoạt và khả năng phản ứng với thị trường. Đây là mô hình lý tưởng cho các tập đoàn quy mô lớn, đa mảng - phù hợp với định hướng mở rộng hệ sinh thái của Nam Long từ nhà ở đến bất động sản thương mại và dịch vụ đô thị, đến năm 2030.

Khu đô thị Mizuki Park Ảnh: Nam Long

Cụ thể thì sau tái cấu trúc, một Nam Long mới sẽ như thế nào

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển mô hình đô thị tích hợp nhưng nâng cấp với ba trọng tâm: thiết kế bền vững, cộng đồng bền vững, kết nối liền mạch. Với các dự án hiện hữu, chúng tôi không ngừng nâng cấp hệ sinh thái dịch vụ, tiện ích, vận hành để nâng cao chất lượng sống dài hạn cho cư dân.

Ví dụ như hiện nay Nam Long đang tập trung đầu tư, phát triển khu đô thị Waterpoint rộng 355 ha nằm bên dòng Vàm Cỏ Đông ở tỉnh Tây Ninh, trước đây là Long An. Khu đô thị đã hoàn thành nhiều phân khu với đầy đủ nhà ở, trường song ngữ, trung tâm y tế, công viên và tiện ích công cộng - đánh dấu sự hình thành ban đầu của một cộng đồng cư dân thực thụ.

Waterpoint là một trong những điển hình cho mô hình và tầm nhìn kiến tạo đô thị tích hợp của chúng tôi. Quy hoạch từ những năm 2005, Waterpoint đặt nền tảng định hình phát triển đô thị tích hợp riêng biệt của Nam Long, xoay quanh ba giá trị nổi bật. Đầu tiên là phát triển bền vững với môi trường. Các dự án có thiết kế sinh thái, giữ gìn thiên nhiên, nhiều công viên và mặt nước. Waterpoint có 65 ha dành cho không gian xanh, hơn 30 ha mặt nước. Hệ thống kênh đào len lỏi từng phân khu.Thiết kế đô thị khuyến khích lối sống lành mạnh với đường dạo bộ, đạp xe, khu thể thao... Cộng đồng thường xuyên được kết nối qua các sự kiện giao lưu, văn hóa, nghệ thuật.

Đồng thời chúng tôi muốn tạo khả năng liên kết thuận tiện, bao gồm kết nối liền mạch liên vùng và ngoại khu. Các khu đô thị đều nằm ở các tâm điểm kết nối vùng. Hạ tầng nội khu, hệ thống tiện ích, hệ thống xe bus liên vùng cũng được quy hoạch đồng bộ, đảm bảo cư dân có thể tiếp cận siêu thị, trường học, bến xe bus... trong 5 - 15 phút đi bộ, đạp xe. Chúng tôi luôn muốn gia tăng chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Việt Nam đang chuẩn bị bước vào kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của tăng trưởng kinh tế cao để hướng tới giàu có và thịnh vượng vào năm 2025, ông đánh giá thế nào về cơ hội của lĩnh vực bất động sản trong kỉ nguyên mới của đất nước?

Tôi nhận thấy rằng, khung pháp lý, hạ tầng của Việt Nam đang dần hoàn thiện và tăng tốc trong vài năm gần đây. Đây sẽ là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, đầy thách thức nhưng cũng là cơ hội, dành cho những nhà phát triển có tầm nhìn dài hạn và kinh nghiệm thực thi bài bản.

Kinh tế phát triển với tỷ lệ đô thị hóa khoảng 38 - 40%, tương tự những thị trường năng động mà tôi từng làm việc là cơ hội rất lớn cho lĩnh vực bất động sản. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ và cảm hứng muốn chia sẻ những giá trị, kinh nghiệm tích lũy.

Nam Long bước vào giai đoạn này với tâm thế sẵn sàng, nền tảng vững, mô hình rõ, chiến lược tăng trưởng bền vững, mở rộng. Chúng tôi đặt tầm nhìn đến 2030 là trở thành tập đoàn bất động sản tích hợp hàng đầu và sáng tạo của Việt Nam. Do vậy chúng tôi cũng kỳ vọng môi trường đầu tư và pháp lý ngày càng minh bạch, lành mạnh hơn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có chiến lược rõ ràng, sản phẩm phù hợp và tài chính vững vàng khẳng định vị thế.

Tác giả: Đình Sơn