Chương trình hỗ trợ cho tiểu thương, nhà bán hàng nhỏ lẻ và người tiêu dùng

SmartPay triển khai chương trình “Quét mã SmartPay, buôn bán phất lên ngay” hỗ trợ đến 200 tỉ đồng vốn bán Tết cho 100.000 nhà bán hàng nhỏ lẻ trên toàn quốc. Theo đó, người được hỗ trợ tài chính không cần chứng minh tài chính, không cần thủ tục rườm rà, sẽ được ứng trước đến 3 triệu đồng để chi tiêu, lãi suất 0% trong 4 năm.





Chương trình khuyến mãi “Chọn thẻ vận may - Tiền bay về ví” bắt đầu từ ngày 3.1.2022 đến 6.2.2022, áp dụng cho cả người dùng cũ và mới. Riêng trong Ngày hội Hoàn tiền (14.1), 100% người dùng đăng nhập SmartPay, tham gia game “Chọn thẻ vận may - Tiền bay về ví” sẽ được hoàn tiền và nhận thêm lượt chọn Thẻ Vận May khi thực hiện các nhiệm vụ thành công.