Chương trình Indie World Showcase của Nintendo công bố hơn 20 trò chơi mới

Theo VGC, một buổi giới thiệu Nintendo Indie World Showcase mới đã được phát sóng vào ngày 9.11 và giới thiệu một loạt các trò chơi mới sắp ra mắt trên Switch.

Trong số những tựa game được giới thiệu, đã có 3 trò chơi ra mắt vào ngày 10.11 gồm Rogue Legacy 2, A Little to the Left và Once Upon a Jester.





Chương trình Indie World Showcase trước đó được tổ chức vào tháng 5 và cũng giới thiệu đến cộng đồng người chơi Switch hơn 20 trò chơi khác nhau.

Dưới đây là danh sách tổng hợp toàn bộ các trò chơi sắp đến với Switch.