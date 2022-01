Chuyển Công an TP.Hà Nội điều tra vụ bé gái bị 9 vật cứng găm trong sọ

Chiều 19.1, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, trước tính chất phức tạp của vụ bé gái ở H.Thạch Thất bị 9 vật thể cứng găm trong sọ, Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.Hà Nội) tiếp nhận hồ sơ để khẩn trương điều tra, làm rõ.

Thực hiện chỉ đạo này, ngày 19.1, Đội Điều tra trọng án (thuộc PC02, Công an TP.Hà Nội) đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an H.Thạch Thất và đang phối hợp với Viện KSND TP.Hà Nội điều tra.

Trước đó, chiều 18.1, Công an H.Thạch Thất nhận tin báo về việc bé gái Đ.N.A (3 tuổi, sinh tại xã Canh Nậu, H.Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua chụp chiếu, bệnh viện xác định trong sọ bé gái có 9 vật thể cứng giống đinh. Công an H.Thạch Thất đã triệu tập mẹ của bé và một số người liên quan để làm việc, lấy lời khai.





Ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu, cho biết chính quyền địa phương cũng nhận được trình báo từ gia đình về sự việc. Ông Chi nhận định, nhiều khả năng cháu bé đã bị súng bắn đinh bắn vào và sự việc không phải do bé tự gây ra.

Theo ông Chi, bố mẹ Đ.N.A đã ly hôn từ tháng 6.2021, bé ở cùng mẹ tại một khu trọ tại xã Cần Kiệm (H.Thạch Thất). Mẹ Đ.N.A thường đi làm tại các xưởng sản xuất đồ gỗ.

“Mẹ cháu bé đã được Công an H.Thạch Thất mời làm việc. Cháu Đ.N.A đang điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Xanh Pôn”, ông Chi cho hay.