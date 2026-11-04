Chuyện phía sau “kỳ tích” sân bay Phú Quốc: Giám đốc ăn cơm cùng công nhân, nước mưa rơi đầy hộp

Sáng 29/10, chiếc máy bay của Sun PhuQuoc Airways hạ dần độ cao, thẳng hướng dải bê tông dài 3.300 m. 7h05, bánh xe chạm đường băng. Phía dưới, những người đứng chờ vỗ tay.

Đó có lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của sân bay Phú Quốc năm nay: đường cất hạ cánh số 2 chính thức khai thác thương mại, sau chưa đầy 8 tháng thi công. Đường băng này, năm sau, sẽ đón chuyên cơ của nguyên thủ 21 nền kinh tế APEC.

Hầu hết hành khách không biết mình vừa có mặt trong một khoảnh khắc lịch sử. Anh Hoàng Hải Thịnh cùng gia đình từ TP HCM ra Phú Quốc, lần đầu anh chị đưa con ra đảo. Khi biết mình vừa có mặt trên chuyến bay đầu tiên đáp xuống đường băng số 2, anh cười: “Rất may mắn, rất bất ngờ, giống như hôm nay mình được cùng khánh thành đường băng này”.

Ấn tượng về Phú Quốc đến với anh từ lúc máy bay bắt đầu hạ độ cao. “Từ trên cao nhìn xuống, sân bay mới hiện ra với quy mô hoành tráng, những công trình đang dần thành hình, vượt xa sức tưởng tượng của tôi”, anh kể.