CLB Công an Hà Nội gây bất ngờ khi chiêu mộ HLV người Brazil

HLV Paulo Foiani là người đặt niềm tin sẽ hiện thực hóa tham vọng của CLB Công an Hà Nội ở V-League 2023. Trong sự nghiệp làm HLV, ông Paulo Foiani từng dẫn dắt 21 CLB tại Brazil và đạt những thành tích nhất định.

Vị HLV sinh năm 1976 chia sẻ sau khi cập bến CLB Công an Hà Nội: "Đến Việt Nam lần này, tôi mong muốn mang đến cho CLB Công an Hà Nội một lối chơi hoa mỹ, tấn công đẹp mắt, mang hơi thở Brazil. CLB Công an Hà Nội là đội bóng với những cầu thủ nhiệt huyết, năng nổ, tràn đầy năng lượng, luôn có sự cạnh tranh tích cực và cùng nhau hướng đến chiến thắng. Tôi cảm thấy rất hào hứng với công việc mới và sẽ nỗ lực gắn kết các cầu thủ thành một khối vững mạnh về chuyên môn, để đạt được kết quả tốt".





Trợ lý cho HLV Paulo Foiani ở CLB Công an Hà Nội là HLV Flavio Cruz, người không xa lạ gì với bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, Flavio Cruz từng thi đấu cho CLB Huế, CLB Bình Định và Navibank Sài Gòn. Ở giải hạng nhất mùa 2008, Flavio Cruz giành danh hiệu Vua phá lưới với 18 bàn thắng. Năm 2020, Flavio Cruz dẫn dắt CLB Gia Định.

Hiện tại, CLB Công an Hà Nội tập luyện ở trung tâm đào tạo trẻ PVF (tỉnh Hưng Yên) để chuẩn bị cho mùa giải mới. Bên cạnh vị trí thuyền trưởng, tân binh của V-League 2023 còn chiêu mộ hàng loạt các cầu thủ chất lượng như Phan Văn Đức (từ SLNA), Sầm Ngọc Đức (từ CLB TP.HCM), thủ môn Bùi Tiến Dũng (CLB TP.HCM)... với mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với những "ông lớn" của bóng đá Việt Nam từ mùa giải năm sau.