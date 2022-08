Có công trị sẹo có ngày đẹp da

Những tác hại của sẹo

Những người bị sẹo thường gặp trở ngại về ngoại hình, tâm lý. Dù là sẹo rỗ trên mặt hay sẹo lồi, lõm ở các vùng khác trên cơ thể đều khiến “khổ chủ” e ngại, mất tự tin. Chưa kể một số lĩnh vực yêu cầu về ngoại hình và một làn da khỏe như tiếp viên, phi công có thể cản trở đam mê của bạn nếu muốn theo đuổi ngành nghề này.

Sẹo gây ngứa ngáy, đau nhức, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần. Tình trạng này thường gặp ở những người bị sẹo lồi khi các mô sẹo có khuynh hướng phát triển ngày càng rộng hơn trên da so với kích thước tổn thương ban đầu. Ngứa ngáy, đau nhức có thể ảnh hưởng đến vận động, sinh hoạt hằng ngày của bạn, ma sát với quần áo gây đau rát.

Tốn chi phí không hề nhỏ để điều trị sẹo. Đặc biệt với những vết sẹo kích thước lớn, tuổi sẹo lâu càng khó điều trị, không thể xóa sạch sẹo hoàn toàn mà vẫn có khả năng tái phát.

Bộ sản phẩm điều trị sẹo

Điều trị sẹo bằng các phương pháp không xâm lấn đang trở thành xu hướng phổ biến hiện nay bởi tính hiệu quả và an toàn cho da. Rejuvaskin, thương hiệu dược, mỹ phẩm nổi tiếng trong điều trị sẹo và chăm sóc da của Mỹ mang đến bộ sản phẩm trị sẹo gồm Scar Esthetique, Rejuvasil Silicone và Scar FX. Mỗi sản phẩm ứng với mỗi loại và tình trạng sẹo khác nhau.

Kem trị thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm Scar Esthetique

Để điều trị sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm rất thích hợp dùng Scar Esthetique. Đây là sản phẩm cần thiết cho hầu hết tất cả mọi người và không gây kích ứng da.

Thành phần: Glucosamine, Coenzyme Q10, chiết xuất từ hành tây, silicone y tế lỏng, dẫn xuất vitamin A, vitamin C…

Công dụng:

● Ngăn ngừa và điều trị các vết sẹo lõm, sẹo rỗ, sẹo thâm trên mọi vị trí cơ thể.

● Thúc đẩy quá trình làm lành lành vết thương trên da.

● Kháng viêm, kháng khuẩn, ngăn tác động xấu từ môi trường.

● Ức chế quá trình tổng hợp melanin gây ra thâm sạm da.

Đối tượng sử dụng: Người bị sẹo thâm, rỗ, lõm do mụn, thủy đậu, côn trùng cắn, tai nạn, do tẩy nốt ruồi… Có thể sử dụng an toàn cho cả làn da trẻ em và người có làn da nhạy cảm.

Giá bán:

● 10ml: 400.000 VNĐ

● 30ml: 650.000 VNĐ

● 60ml: 1.200.000 VNĐ.

>>Xem thêm chi tiết về Scar Esthetique và các ưu đãi hấp dẫn.

Rejuvasil Silicone Scar Gel

Để điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại, bạn nên sắm ngay một tuýp Rejuvasil Silicone. Kiên trì sử dụng bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi tích cực trên mỗi vết sẹo.

Thành phần: silicone y tế (97%), dầu Emu, Squalane, vitamin C…

Công dụng:

● Ngăn ngừa tất cả các loại sẹo và điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại.

● Kháng viêm, kháng khuẩn, ngăn tác động xấu từ môi trường đến vết thương.

● Ức chế quá trình tạo collagen dư thừa dẫn đến sẹo lồi.

● Làm mềm, xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại.

Đối tượng sử dụng: Người bị sẹo lồi, sẹo phì đại do mụn, thủy đậu, tai nạn, bỏng, phẫu thuật…

Giá bán:

● Tuýp 10ml: 450.000VNĐ

● Tuýp 15ml: 650.000VNĐ

● Tuýp 30ml: 1.100.000 VNĐ.

>>Xem thêm chi tiết về Rejuvasil Silicone và các ưu đãi hấp dẫn.

Scar FX Silicone Sheeting

Song song với việc sử dụng Rejuvasil Silicone, bạn nên dùng thêm miếng dán trị sẹo Scar FX Silicone Sheeting để tối đa hiệu quả điều trị.

Thành phần: 100% silicone y tế.

Công dụng:

● Miếng dán như lớp màng cách ly môi trường điều trị, ngăn ngừa vi khuẩn, bụi bẩn tấn công gây sẹo.

● Tạo một lực ép lên vùng da cần điều trị sẹo, làm mềm và phẳng sẹo lồi, sẹo phì đại.

● Giữ ẩm cho vùng da bị tổn thương, thúc đẩy quá trình lành lành và phục hồi.

Đối tượng sử dụng: Người bị sẹo lồi, sẹo phì đại kích thước lớn, sẹo phẫu thuật, tai nạn…

Giá bán:

● Kích thước 10x20cm: 1.500.000 VNĐ

● Kích thước 25x30cm: 5.000.000 VNĐ

● Kích thước 2,5x55cm: 1.300.000 VNĐ.

>>Xem thêm chi tiết về Scar FX và các ưu đãi hấp dẫn.

Những lưu ý khi điều trị sẹo

Điều trị sẹo càng sớm càng tốt: sẹo để lâu thì cấu trúc vùng sẹo đã vững chắc, rất khó can thiệp. Vì thế việc điều trị sẹo nên được thực hiện càng sớm càng tốt, ngay khi vết thương vừa lành miệng bạn đã có thể sử dụng các sản phẩm kể trên để ngăn ngừa sẹo hình thành.

Kiên trì trong thời gian điều trị: sẹo vốn rất “kiên cố” trên da, không thể loại bỏ trong thời gian ngắn. Vì vậy bạn phải thật sự kiên trì, đảm bảo tần suất sử dụng sản phẩm mỗi ngày và duy trì liên tục cho đến khi sẹo được làm mờ.

Chú ý đến chế độ ăn uống: trong thời gian điều trị sẹo cần chú ý đến các loại thực phẩm nạp vào cơ thể. Trong thời gian lành thương, cần phải kiêng thịt bò, thịt gà, rau muống, đồ nếp… Tăng cường các thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa và vitamin như rau xanh, cà rốt, trái cây.